Bike Racing Team, prestigiosi riconoscimenti alla festa annuale del ciclismo Uisp Marche

Prestigiosi riconoscimenti di fine stagione per il Bike Racing Team con direttivo e atleti presenti alla festa annuale del ciclismo Uisp Marche presso il ristorante Fonte di Mose a Torre di Palme dove sono stati ripercorsi i momenti salienti dell’anno ciclistico solare 2019 dove il team di San Benedetto del Tronto è stato competitivo su tutti i fronti sia a livello regionale che nazionale.

Il Presidente Jonni Di Cintio è stato il primo a ricevere l'ambito premio in rappresentanza della squadra per la vittoria nel Master Cross Uisp in riferimento alla stagione 2018-2019.

Tra i premiati anche Adamo Re e Matteo Sbei per aver ottenuto le vittorie di categoria nel Master Cross Uisp della scorsa stagione rispettivamente tra i master 8 e i master 1.

Due titoli tricolori nel settore strada ad appannaggio di Emidio Capretta (master 5) ed Adamo Re (master 8) per la specialità cronometro. A ricevere i premi anche Mauro Vagnoni (master 3) e di nuovo Adamo Re e Matteo Sbei come atleti dell'anno per il maggior numero di partecipazioni nelle gare sotto il marchio Uisp.

Il presidente Jonni di Cintio si è detto molto entusiasta dei risultati raggiunti soprattutto per la crescita di un gruppo unendo il sacrificio all’amicizia e l’entusiasmo all’impegno che hanno portato alla ribalta il Bike Racing Team al suo primo anno di nascita con il supporto degli sponsor Fertesino, Ricci Infissi, Fersinder di Piermartiri, Texon Italia, Pallottini Antincendi, Carpedil, Panificio Mingroni, Intek SNC di Ciarrocchi Pietro, Sbei Matteo, Officina Meccanica Ercoli Sandro, La Ciclofficina, Antonini Bruno e F.lli Sne.

