Comune Ascoli Piceno, ordinanza su campagna di macellazione dei suini a domicilio

Con l'Ordinanza Sindacale n. 760 del 25/11/19 l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno ha così disposto in merito alla macellazione dei suini per uso privato presso il proprio domicilio per il periodo che va da lunedì 2 dicembre 2019 a sabato 15 febbraio 2020:

1) La macellazione dovrà essere effettuata senza arrecare disturbo alle abitazioni vicine, nel rispetto delle basilari norme igieniche;

2) E' fatto obbligo al personale addetto alla macellazione dei suini di procedere, prima del dissanguamento, allo stordimento degli animali in conformità alla normativa vigente, nel rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igieniche;

3) Possono essere macellati solamente animali in buono stato di salute. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima, durante e dopo la macellazione, riscontrabile sul suino, sulle carni o sulle frattaglie, va segnalata al servizio veterinario competente per territorio;

4) In caso di riscontro nei visceri di lesioni riferibili a patologie proprie della specie, gli stessi devono essere smaltiti a norma di legge;

5) Per il trasporto dei visceri da sottoporre a visita sanitaria devono essere utilizzati contenitori rigidi a tenuta;

6) Il consumo delle carni potrà avvenire soltanto dopo l'effettuazione della visita sanitaria dei seguenti visceri: Lingua, Tonsille, Esofago, Trachea, Cuore, Polmoni, Diaframma, Fegato, Milza e Reni e dopo l'effettuazione dell'esame Trichinoscopico, entrambi con esito favorevole;

7) Effettuare prima della macellazione, il versamento di Euro 8,49 per ogni suino macellato, mediante utilizzo del bollettino di CC/P. n. 10778637 o CC/P n. 33133166 specificando nella causale "Macellazione suini a domicilio" oppure COD. 628, il bollettino di CC/P va intestato a: "ASUR Marche Area Vasta 5 Servizio Tesoreria Diritti Veterinari";

8) Conservare la ricevuta e l'attestazione di pagamento della tariffa prevista, a dimostrazione della regolarità della macellazione stessa;

9) Consegnare la ricevuta del pagamento effettuato al Medico Veterinario al momento della visita e conservare l'attestazione di avvenuta prestazione per eventuali controlli;

10) Per le infrazioni di cui al Reg. 1099/2009 CE è prevista, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 conciliabili in via amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o contestazione;

11) Per le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il controllo sanitario verrà effettuato dal Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animali e Derivati del Dipartimento di Prevenzione della ASUR Marche Area Vasta n. 5, nei luoghi e negli orari indicati nell'Ordinanza, disponibile all'indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17636

