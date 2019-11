Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 27 Novembre

Ascoli Piceno

Tempo stabile con qualche nube nella mattinata, cieli irregolarmente nuvolosi invece nel pomeriggio ma sempre senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Marche

Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata su tutta la regione. Locali piogge o acquazzoni sono attesi al pomeriggio specie sulle aree settentrionali, mentre altrove il tempo si manterrà stabile. Cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore serali e notturne con tempo asciutto.

Nazionale

Maltempo al Nord Italia con acquazzoni e locali temporali a partire da Ovest, anche a carattere di nubifragio specie in Liguria, in estensione verso Est con fenomeni intensi dalla Lombardia al Friuli. Neve sulle Alpi fino a 1700-1900 metri. Migliora dalla serata. Tempo instabile sulle regioni centrali e in particolare su quelle tirreniche, con piogge e acquazzoni localmente intensi specie nelle ore diurne. Più asciutto sul versante adriatico, salvo qualche precipitazione sulle Marche. Nuvolosità in transito al Sud con addensamenti sparsi localmente più compatti soprattutto sulle coste occidentali e sulle Isole Maggiori. Non si escludono acquazzoni e temporali anche intensi specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.





