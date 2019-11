Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 28 Novembre

Ascoli Piceno

Nubi compatte al mattino, ma senza fenomeni da segnalare. Nuvolosità in generale diradamento al pomeriggio, con cieli poi sereni o poco nuvolosi anche nel corso della serata e della nottata. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

Marche

Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità a tratti anche compatta su tutto il territorio. Condizioni di tempo asciutto anche al pomeriggio con nubi generalmente più diradate mentre in serata e in nottata le schiarite si faranno ancora più ampie alternate solo a locali innocui addensamenti.

Nazionale

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni di rilievo. Possibili precipitazioni solamente sul Friuli, in esaurimento dalla notte, e sulla Liguria di Levante. Piogge e acquazzoni al Centro, soprattutto sul versante tirrenico, prima che i fenomeni si vadano ad esaurire a partire dalla serata. Tempo più asciutto sul versante adriatico fin dal mattino ma con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Tempo instabile al Sud Italia, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie su Campania, Basilicata e Calabria. Locali piogge non si escludono anche sulle Isole Maggiori nelle ore diurne, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





