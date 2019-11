Ascoli: progetto ''Resto a Casa'', si presentano i risultati sull'impatto sociale

Giovedì 28 Novembre con inizio alle ore 17,00 nella sede della Bottega del Terzo Settore in via Trento e Trieste n.18 ad Ascoli Piceno saranno presentati i risultati finali del progetto "Resto a Casa" Ascoli Piceno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, dall'Ente di ricerca di Roma Human Foundation.



Il progetto innovativo di assistenza domiciliare pluridisciplinare rivolto a 15 famiglie con malato di Alzheimer residenti nel Comune di Ascoli Piceno ha avuto inizio a Gennaio 2018 ed è terminato a Settembre 2019. Si sono inoltre sperimentati laboratori terapeutici quali Yoga della Risata e Pet Therapy e 5 incontri di Caffè del Nonno che hanno visto la numerosa partecipazione non solo delle 15 famiglie assistite, ma anche di famiglie interessate e operatori del settore.

Il progetto "Resto a Casa" Ascoli Piceno, proposto e organizzato dalla Cooperativa GEA con la partecipazione dei partner Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno, Distretto Sanitario - ASUR Area Vasta 5, Confartigianato di Ascoli Piceno e associazione ANAP, fa parte di una sperimentazione in più provincie delle Marche. Ha avuto inizio ad Ancona con l'assistenza a 20 famiglie con malato di Alzheimer, con durata di 18 mesi negli anni 2015-2016 e prosegue dopo Ascoli Piceno a Macerata, con l'assistenza a 15 famiglie con malato di Alzheimer, che ha avuto inizio a luglio 2019 e terminerà a gennaio 2020.

All'incontro parteciperanno le famiglie assistite, gli operatori dell'équipe multidisciplinare e i partner di progetto. Saranno presenti il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l'assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. Sono stati invitati amministratori e dirigenti delle istituzioni locali e regionale e le associazioni di volontariato. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza interessata.