Ascoli, mostra ''Grand Tour – Alla scoperta della Ceramica Classica italiana''

Venerdì 29 novembre alle ore 17.00, presso il complesso Monumentale dell'Arte Ceramica in piazza S. Tommaso verrà inaugurata la mostra “Grand Tour” – Alla scoperta della Ceramica Classica italiana.

L’esposizione, che permarrà per tutto il periodo natalizio fino al 13 dicembre, coinvolge ceramiche da mensa di foggia classica, tipiche della tavola italiana: da qui il nome "Grand Tour", per descrivere una serie di forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna, dedicate alla consumazione di cibi e bevande. Se il “Gran Tour” – ci riporta al lungo viaggio di turismo colto di viaggiatori illustri - da Goethe a Stendhal, da Dickens a Huxley - destinato a perfezionare il loro sapere, questo nostro “Gran Tour” ci porta negli innumerevoli centri di produzione ceramica, dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dall’Abruzzo alla Romagna e alla Toscana… ai “tanti campanili” della nostra penisola dove stili decorativi e innumerevoli gusti coloristici hanno costruito nel tempo una tradizione che ancora oggi si affida alla sapienza di mani esperte e figuli di raro sapere.

Ed è la ceramica, vero e proprio " piatto forte" della suppellettile da mensa, il filo rosso del percorso che siamo invitati a compiere e il motore di questa insolita macchina del tempo. Con il Patrocino del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo. L'esposizione di oltre n 65 pezzi troverà nel Chiostro del Museo dell'Arte Ceramica una collocazione di prestigio, riconosciuta anche dal presidente AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, dottor Massimo Isola, di cui andare fieri. La permanenza comprenderà tutto il periodo Natalizio fino al 13 dicembre e sarà una vetrina unica in Italia per tutti i turisti e viaggiatori che approderanno in città.