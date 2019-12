Unione Sportiva Acli, spostata al 7 Dicembre iniziativa ''Ascolana, tenera e gustosa oliva''

Dopo i precedenti rinvii causa maltempo, si svolgerà Sabato 7 Dicembre l’iniziativa “Ascolana, tenera e gustosa oliva” che è organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età”. La manifestazione che prenderà il via alle 15 da Piazza Arringo e che avrà come protagonista l’oliva all’ascolana.



“Ascolana, tenera e gustosa oliva” rientra nel progetto “Sport senza età” che è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di Susan G. Komen Onlus e di Coop Alleanza 3.0.

Il percorso che sarà attraversato comprende Corso Mazzini, Piazza del popolo, l’area archeologica di Palazzo dei Capitani, la zona vicino alla chiesa di Sant’Angelo Magno, Lungo Castellano Sisto V, Rua frantoia e Via Trieste.

Nel corso dell’iniziativa, poi, sarà anche possibile assistere ad una dimostrazione di come si prepara l’oliva fritta all’ascolana. La partecipazione all’evento è gratuita, basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.





