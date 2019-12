''Gli itinerari della fede'', a San Benedetto torna la “Camminata per Santa Lucia”

In occasione di una festività tanto caro ai cittadini sambenedettesi, Venerdì 13 Dicembre si svolgerà la “Camminata per Santa Lucia”.

Si tratta di una iniziativa realizzata da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto e dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto.

Nel corso dell’anno 2019 sono state tante le chiese, i conventi e le altre strutture religiose che sono state visitate a Spinetoli, Monteprandone, San Benedetto ed Ascoli abbinando così la conoscenza del territorio alla promozione dell’attività fisica.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei podisti davanti alla sede Acli di San Benedetto del Tronto (via Mercantini, angolo Via Carducci) ed una camminata, aperta a cittadini di ogni età, fino alla chiesa di Santa Lucia per poi far ritorno sul luogo di partenza. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





© Riproduzione riservata