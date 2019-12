Ascoli Calcio, squadra in Liguria fino a Venerdì. Ardemagni: ''Usciamo con onore dalla Coppa''

Cambio di programma per i bianconeri dell'Ascoli, in ritiro da Venerdì 29 Novembre per preparare al meglio le tre trasferte consecutive di Salerno, Genova ed Empoli. La squadra, che stamane sarebbe dovuta partire per Pisa dopo la sconfitta per 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Genoa, è rimasta in Liguria a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la Toscana e soltanto nel pomeriggio di Venerdì 6 Dicembre si muoverà in direzione Empoli.



Questa mattina mister Paolo Zanetti ha impegnato i titolari della sfida del "Ferraris" in una seduta defaticante, tutti gli altri in una sessione tecnico tattica a porte chiuse.

Il capitano Matteo Ardemagni, ieri in campo per tutto l'arco della gara, ha commentato così stamane via social la sconfitta contro i rossoblù di Thiago Motta: "Usciamo con onore dalla Coppa Italia. Testa al campionato".





