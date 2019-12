Ascoli Calcio: il prossimo scoglio è l'Empoli, squadra a secco di vittorie da 8 giornate

E' l'Empoli il prossimo avversario dell'Ascoli nel match in programma Sabato 7 Dicembre alle ore 15 allo stadio "Castellani" per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

I toscani, reduci dalla sconfitta per 1-0 allo "Zini" di Cremona nei sedicimi di finale di Coppa Italia (CLICCA QUI PER CRONACA MATCH E VIDEO INTERVISTE POST GARA), hanno raccolto 18 punti finora con un bottino di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 16 gol fatti e 19 subiti. Il ruolino interno, in 7 match, registra 3 successi, 3 pari ed un ko, quell'Empoli-Pescara 1-2 dello scorso 9 Novembre che costò la panchina a Cristian Bucchi (sostituito da Roberto Muzzi).

Gli azzurri sono a secco di vittorie da ben 8 turni di campionato (nei quali hanno raccolto 4 pareggi e 4 sconfitte), l'ultima gioia è arrivata nella gara interna vinta 3-0 contro il Perugia lo scorso 28 Settembre.

Il miglior marcatore in campionato è Leonardo Mancuso con 5 reti, seguito dall'ex Ascoli Davide Frattesi con 3 centri e da Jacopo Dezi, Antonino La Gumina e Leo Stulac, tutti e tre a quota 2. Il calciatore finora più presente è il portiere Alberto Brignoli con 1260 minuti, seguito dal difensore Frederic Veseli con 1207 e dal centrocampista Jacopo Dezi a quota 1992.





