Precedenti Empoli-Ascoli, nel 2017 vinsero gli azzurri di Vivarini con gol finale di Ninkovic

Empoli e Ascoli si affronteranno per la nona volta in Serie B allo stadio "Castellani" nel match in programma Sabato 7 Dicembre alle ore 15 per la quindicesima giornata del torneo cadetto 2019/2020. Gli otto precedenti vedono ben sei successi azzurri, un pareggio ed una sola vittoria del Picchio datata 14 Ottobre 2012. Pomeriggio indimenticabile in terra toscana con i bianconeri di Silva che si imposero con un netto 3-0 grazie alle reti di Zaza, Feczesin e Russo facendo traballare la panchina dell'allora allenatore empolese Sarri. Alla fine di quel campionato poi però l'Ascoli retrocesse in Lega Pro e l'Empoli chiuse il campionato al quarto posto perdendo la finale playoff contro il Livorno. Ecco tabellino e highlights di quella gara:

TABELLINO

EMPOLI-ASCOLI 0-3 (14 Ottobre 2012)

EMPOLI: Dossena; Pratali; Romeo; Tonelli (46′ Cristiano); Laurini; Moro; Valdifiori (68′ Signorelli); Regini; Pucciarelli (55′ Croce); Tavano; Maccarone. A disposizione: : Pelagotti; Pecorini; Camillucci; Boniperti. Allenatore: Sarri

ASCOLI: Guarna; Ricci; Peccarisi; Faisca; Conocchioli; Fossati (84′ Capece); Loviso; Morosini (60′ Russo); Pasqualini; Zaza (79′ Colomba); Feczesin. A disposizione: Maurantonio; Prestia; Giallombardo; Dramè. Allenatore: Silva

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Reti: 35′ Zaza; 39′ Feczesin; 82′ Russo

Ammoniti: 4′ Morosini (A); 11′ Conocchioli (A); 61′ Pratali (E); 62′ Loviso (A); 70′ Croce (E)

Espulsi: 80′ Romeo (A)





L'ultimo precedente tra Empoli ed Ascoli al "Castellani" risale al 16 Settembre 2017. Ad imporsi furono i padroni di casa allenati dal futuro tecnico bianconero Vivarini grazie alle reti di Donnarumma, Caputo e dell'attuale fantasista del Picchio Ninkovic. I bianconeri erano allenati dal duo Maresca-Fiorin ed a seguire la gara in tribuna c'era anche l'allora presidente Bellini. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

TABELLINO

EMPOLI-ASCOLI 3-0 (16 Settembre 2017)

EMPOLI (3-4-1-2): Provedel 6; Simic 6.5, Romagnoli 6.5, Veseli 6.5; Untersee 6.5, Lollo 6.5 (86' Bennacer sv), Castagnetti 6.5, Pasqual 7; Krunic 6.5; Donnarumma 7 (82' Ninkovic 7), Caputo 7 (71' Zajc 6). A disposizione: Terracciano, Giacomel, Di Lorenzo, Luperto, Polvani, Seck, Zappella, Bennacer, Picchi, Jakupovic. Allenatore: Vivarini 7

ASCOLI (4-3-3): Lanni 5.5; Cinaglia 5.5 (46' Mogos 4.5), Padella 5, Gigliotti 5, Mignanelli 6; Addae 5 (76' Baldini 5), Buzzegoli 5, Bianchi 5; Rosseti 5.5, Favilli 5.5, Lores Varela 5 (60' Clemenza 5.5). A disposizione: Ragni, Venditti, Florio, Castellano, Pinto, Carpani, Parlati, De Feo, Perez. Allenatore: Fiorin 4.5

Arbitro: Balice di Termoli 6

Reti: 37' Donnarumma, 50' Caputo, 85' Ninkovic









Tutti i precedenti al "Castellani" tra Empoli e Ascoli:

1961/62 Serie C Empoli-Ascoli 3-0

1967/68 Serie C Empoli-Ascoli 1-0

1968/69 Serie C Empoli-Ascoli 0-1

1969/70 Serie C Empoli-Ascoli 1-0

1970/71 Serie C Empoli-Ascoli 1-0

1971/72 Serie C Empoli-Ascoli 1-1

1985/86 Serie B Empoli-Ascoli 1-1

1986/87 Serie A Empoli-Ascoli 1-1

1987/88 Serie A Empoli-Ascoli 2-0

2004/05 Serie B Empoli-Ascoli 2-1

2005/06 Serie A Empoli-Ascoli 1-2

2006/07 Serie A Empoli-Ascoli 4-1

2008/09 Serie B Empoli-Ascoli 3-0

2009/10 Serie B Empoli-Ascoli 4-2

2010/11 Serie B Empoli-Ascoli 1-0

2011/12 Serie B Empoli-Ascoli 3-2

2012/13 Serie B Empoli-Ascoli 0-3

2017/18 Serie B Empoli-Ascoli 3-0





