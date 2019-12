Ascoli Calcio, domani rifinitura in Liguria e poi partenza per Empoli. Out Piccinocchi e Pucino

Continua la preparazione a Genova dell'Ascoli di Paolo Zanetti in vista del match con l'Empoli in programma Sabato 7 Dicembre alle ore 15 allo stadio "Castellani" per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

Domani mattina la squadra effettuerà, sempre in Ligura, la seduta di rifinitura e dopo il pranzo partirà verso la Toscana. Tornerà a disposizione il serbo Nikola Ninkovic dopo aver per saltato per squalifica il match di Salerno, non ci saranno invece gli infortunati Raffaele Pucino e Mario Piccinocchi.





© Riproduzione riservata