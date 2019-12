Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend dell'Immacolata Concezione

Ascoli



Nuvolosità diffusa nel corso dell’intero fine settimana sia nelle ore diurne sia in serata. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Marche

Weekend caratterizzato dal tempo asciutto con molte nubi diffuse sia nella giornata di sabato sia poi domenica su tutto il territorio; nuvolosità compatta anche nelle ore serali, deboli piogge nella notte di domenica sui settori appenninici.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento specie sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo in Appennino. Tempo instabile al Centro specie al mattino, con locali piogge e acquazzoni tra Toscana e Lazio in rapido esaurimento dal pomeriggio. Asciutto in serata e in nottata su tutti i settori ma con molte nubi sparse alternate solo a qualche schiarita. Giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni meridionali, con solo qualche acquazzone al mattino tra Campania e Calabria. I cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori.

Temperature stazionarie o in aumento al Centro Nord, in lieve diminuzione al Sud.





