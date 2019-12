Ascoli Piceno, tanti consensi per il Laboratorio Musicale al Centro “Ada-Bruno Di Odoardo”

Con il suo appassionato ma efficace insegnamento, la professoressa Tiziana Forti Paolini, docente di musica e pianoforte è riuscita in poco tempo a dare le indicazioni di base su ritmi e tempi musicali, tanto che gli attenti e divertiti presenti alla fin fine hanno composto un vero e proprio coro eseguendo, in maniera compiuta, con alla tastiera la stessa prof, alcune delle più note canzoni di Natale. “Usando la musica...” era infatti il titolo dell’incontro promosso dal Centro "Ada-Bruno Di Odoardo", presso la propria sede di via Lazio 2, nell’ambito degli appuntamenti a tema del progetto “Parlo, Mi Informo, Decido… Mi Attivo” e dunque nell’arco di due ore circa, grazie alla grande professionalità della professoressa Forti Paolini, che già aveva garantito allo stesso Centro una sua analoga performance lo scorso febbraio, si è arrivati a capire come, usando certi accorgimenti musicali, sia poi piuttosto agevole eseguire bene, anche in coro, brani musicali diversi.

L’incontro, introdotto e coordinato dal segretario del centro Giorgio Fiori, ha visto la partecipazione del presidente Francesco Fabiani, della vice Paola Luzi e del dott. Adelmo Tancredi, nonché dell’assessore comunale alle politiche sociali, Massimiliano Brugni il quale, oltre a partecipare attivamente al piccolo laboratorio musicale ed alla stessa parte corale, ha avuto al termine dell’incontro parole di elogio e compiacimento nei confronti della eccellente insegnante Forti Paolini, ma anche dei dirigenti del Centro "Ada-Bruno Di Odoardo" per le tante animazioni utili ed interessanti che sistematicamente propongono, in favore dei più anziani e non solo, rendendo oltremodo vivace la struttura di Pennile di Sotto, con evidenti riflessi positivi sugli obiettivi di interesse sociale che ci si è posti.





© Riproduzione riservata