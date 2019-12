Ascoli Piceno, sul palco del Teatro PalaFolli lo spettacolo ''Bon mariage''

Sabato 14 Dicembre 2019 alle ore 21, presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno, torna la Rassegna di commedie Ascolinscena con il terzo spettacolo in concorso.



Per l’appuntamento che si abbinerà ad un saluto ed un brindisi di auguri per le prossime feste, Ascolinscena presenta lo spettacolo “Bon mariage” della Compagnia Teatro Impiria di Verona.

Il testo di Andrea Castelletti, che cura la regia insieme a Laura Murari, è un classico vaudeville in costume, una commedia leggera e brillante basata sul pensiero dei più grandi filosofi, dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su uno dei comportamenti più farseschi dell’uomo: l’eterno dialogo tra i sessi e la misteriosa alchimia del matrimonio. Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi di scena, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la Verità.

Lo spettacolo è ambientato nella Francia dell’Illuminismo, dove Monsiuer Batteux ed il Marchese Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano ad argomentare sugli aspetti del matrimonio ed il suo contrario. Ma ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redimere il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con impeto negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca ed una affascinante profittatrice che fa della seduzione un’affilata arma.

Il Teatro Impiria nasce nel 2006 a Verona su iniziativa di Andrea Castelletti. Le produzioni teatrali della compagnia si caratterizzano per proposte di drammaturgie originali e di contenuto in forme teatrali innovative e comunque accattivanti per un largo pubblico. Con oltre dieci anni di attività, la compagnia si è imposta all’attenzione – a livello nazionale oltre che locale – per le numerose iniziative e manifestazioni promosse ed il successo raccolto, riscontrando i consensi della critica e del pubblico. A livello internazionale ha realizzato tournée in Brasile finanziate dalla Regione Veneto e una tournée negli USA e ha rappresentato l’Italia ai Festival Internazionali di Teatro in Austria, Romania, Francia, Danimarca, Portogallo e Canada.

La commedia “Bon mariage” giunge al PalaFolli dopo numerose repliche e porterà anche ad Ascoli una ventata di divertimento con scene, costumi e parrucche pensati per ricreare uno squisito gioco teatrale che restituisce, nella forma della trasparenza, l’intento di mettere a nudo il pensiero dei personaggi.

Sul palco del PalaFolli ci saranno Michele Vigilante, Walter Peraro, Chiara Rigo, Alessia Antinori, Valentina Stevan, Elena Perego. I costumi sono di Laura Consolini, le parrucche di Anna Penazzo e le scene di Andrea Castelletti e Antonio Canteri.

Sabato 14 dicembre al PalaFolli gli abbonati di Ascolinscena eprimeranno il loro voto subito dopo lo spettacolo “Bon mariage” e la giuria selezionata analizzerà i vari aspetti dello spettacolo per esprimere giudizio e voto per l’assegnazione dei Premi che avverrà il 28 marzo 2020 durante la serata conclusiva della Rassegna.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, con il supporto di Fainplast Compounds e UILT Marche, e il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Dopo lo spettacolo sarà possibile scambiarsi gli auguri con il consueto aperitivo con gli stuzzichini del Supermercato Tigre di Villa Pigna ed il vino offerto dalla Cantina San Michele a Ripa di Ripatransone.

Ingresso € 10,00 – Inizio spettacolo ore 21:00. Per info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11

