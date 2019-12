Giovanili Ascoli Calcio: Primavera ospita Livorno dopo il giro di boa, Under 17 a Pescara

E' in arrivo un fine settimana ricco di impegni per le squadre giovanili dell'Ascoli Calcio. La Primavera di Abascal, reduce dalla vittoria interna per 6-1 conto il Cosenza, sfiderà il Livorno Sabato 14 Novembre alle ore 11:30 sempre al Picchio Village per il primo match del girone di ritorno. Gli amaranto, attualmente terzi in classifica, furono sconfitti 3-1 dai bianconeri nella gara d'andata giocata in Toscana lo scorso 14 Settembre.











Gli Under 17 di Seccardini, dopo il successo interno per 3-1 con il Trapani, sarà di scena al Centro Sportivo "Degli Ulivi" di Città Sant'Angelo contro il Pescara nell'ultima gara d'andata del girone C (calcio d'inizio Domenica 15 Dicembre alle ore 15). L'Under 16 di Pieri ospiterà il Cosenza Domenica 15 Dicembre alle ore 12:30, due ore prima l'Under 15 di Juliano affronterà sempre il Cosenza al Picchio Village.

Gli Under 14 di Orsini, reduci dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio, se la vedranno con l'Alma Fano al Picchio Village Sabato 14 Dicembre alle ore 17:30. Alla stessa ora l'Under 13 di Caioni sfiderà in trasferta la Lazio, mentre gli Under 12 di Renga affronteranno l'Atletico Centobuchi al Picchio Village Domenica 15 Dicembre alle ore 10.





Per quanto concerne il settore femminile l'Under 15 sarà impegnata in trasferta con il Perugia Domenica 15 Dicembre alle ore 15, l'Under 17 giocherà sul campo della Roma sempre Domenica 15 Dicembre con calcio d'inizio alle ore 14:30.





