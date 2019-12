Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 13 Dicembre

Ascoli

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse, per lo più di debole intensità. Fenomeni in attenuazione solo dalla nottata. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Marche

Nuvoloso al mattino con piogge sparse di debole o moderata intensità e neve in Appenino fin verso i 1100 metri. Instabile anche tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi. Migliora dalla notte.

Nazionale

Maltempo invernale al nord Italia con nevicate diffuse a tratti fino in pianura specie su Piemonte, Emilia e Lombardia. Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, al pomeriggio cessano i fenomeni al nord-ovest mentre si intensificano al nord-est. Residui fenomeni in serata sul Friuli e Romagna. Giornata all'insegna del maltempo al centro Italia con piogge, acquazzoni e nevicate in montagna. Toscana, Umbria e Lazio saranno le regioni maggiormente colpite dal maltempo, migliora solo tra la sera e la notte. Quota neve in calo dai 1500 metri al pomeriggio fino a 600 metri in serata e nottata. Tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali al mattino con piogge e acquazzoni eccetto in Puglia con ampie schiarite. Maltempo diffuso al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali. Migliora dalla serata in Sardegna. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in aumento al centro-sud Italia, stabili o in diminuzione al Nord.



Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano







© Riproduzione riservata