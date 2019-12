Ascoli-Cittadella 1-0, una rasoiata di Scamacca regala tre punti pesantissimi al Picchio

Ascoli e Cittadella si affrontano allo stadio "Del Duca" nel match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Marchigiani reduci dalla sconfitta per 2-1 al "Castellani" di Empoli, i veneti hanno invece superato 4-3 la Salernitana nell'ultimo turno.

Mister Venturato conferma il 4-3-1-2 con Paleari in porta e la difesa composta da Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti. In cabina di regia Iori coadiuvato da Vita e Branca con D'Urso sulla trequarti a supporto di Diaw e Rosafio. Modulo speculare per Zanetti con Leali tra i pali e la retroguardia formata da Padoin, Brosco, Gravillon e D'Elia. Linea mediana con Cavion, Troiano e Brlek con Ninkovic a sostegno delle punte Ardemagni e Scamacca. Buona affluenza di pubblico al "Del Duca", circa 20 i tifosi veneti nel Settore Ospiti, presente in tribuna il patron Pulcinelli accompagnato da amici e famigliari. C'è anche l'ex centrocampista bianconero Addae, ieri in gol nella vittoria per 3-2 della Juve Stabia contro il Chievo. Ci sono, inoltre, le "Vecchie Glorie" Boldini, Scorsa e Castoldi, quarant'anni dopo lo storico successo dell'Ascoli con il punteggio di 3-2 sul campo della Juventus. Spettacolare coreografia in Tribuna Est dedicata al Presidentissimo Rozzi a 25 anni dalla sua scomparsa, calciatori del Picchio in campo con i calzettoni rossi.





Dopo 5 minuti Picchio subito pericoloso: corner di Ninkovic, respinge male Paleari, ci prova con il destro Scamacca, pallone di poco sopra la traversa. E' il Cittadella ad avere comunque il pallino del gioco nella prima fase della gara, con l'Ascoli piuttosto guardingo. Al 20' si supera Leali nel respingere a terra un'incornata ravvicinata di Diaw su cross di Benedetti, bravo poi D'Elia a spazzare via con Vita in agguato. Al 28' primo giallo del match ai danni di Frare, reo di un un intervento falloso a centrocampo su Ardemagni. Al 32' bella azione di Vita sulla destra, pallone in mezzo ancora per Diaw, colpo di testa alto non di molto. Continua a giocare meglio la squadra di Venturato, al 37' tiro-cross dalla sinistra di Rosafio che si perde a lato. Al 43' rimessa lunga di Padoin, destro improvviso di Cavion respinto forse con un braccio da Frare, lascia correre Marini tra le proteste dei bianconeri, episodio dubbio.

Sono 5768 gli spettatori al Del Duca per 45153 euro di incasso. Ad inizio ripresa punizione a giro da posizione laterale di Vita che sfiora il palo più lontano. Al 51' l'Ascoli la sblocca: cross di Cavion per Brlek che non riesce a colpire sul secondo palo, respinge la difesa granata sui piedi di Scamacca appostato al limite, chirurgico destro rasoterra che supera Paleari (sesto centro in campionato per il giovane centravanti bianconero). Gli ospiti riprendono a macinare gioco, il Picchio si difende con il coltello tra i denti. Al 63' penetrazione in stile rugbistico dei bianconeri, la difesa veneta riesce a fare muro sui tentativi in serie di Troiano e Cavion. Al 66' viene ammonito Rosafio per un'evidente simulazione in area bianconera. Venturato rinforza l'attacco con Luppi al posto di Vita. Al 71' corner dalla sinistra di Ninkovic, ci prova di testa Ardemagni sul primo palo ma non trova lo specchio della porta. Il Cittadella replica con una girata di testa out di Diaw su servizio di Benedetti. Al 74' sinistro rasoterra dal limite di Branca bloccato senza problemi da Leali. Venturato inserisce anche Proia per Rosafio, Zanetti risponde con Beretta per un applauditissimo Scamacca. Bel destro a giro dal limite di Ninkovic che non termina troppo distante dal palo più lontano. Al minuto 81 Cittadella pericoloso: cross pennellato di Ghiringhelli, spettacolare rovesciata in area di Proia che sfiora la traversa. Nel finale il tecnico veneto getta nella mischia Panico per Branca. Al minuto 87 corner teso di Benedetti, stacca bene ad incrociare Adorini, pallone che finisce a lato. Zanetti si copre inserendo Piccinocchi per Ardemagni. Zanetti al quarto dei 6 minuti di recupero schiera anche Valentini per Ninkovic, con un Cittadella stanco che non punge più. L'Ascoli riesce così a portare a casa la settima vittoria stagionale (la sesta tra le mura amiche). Diventano 24 i punti in classifica dei bianconeri in vista del prossimo match ad Udine contro il Pordenone.





TABELLINO E PAGELLE

ASCOLI-CITTADELLA 1-0

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 6.5; Padoin 6, Brosco 6.5, Gravillon 6.5, D'Elia 6; Cavion 6.5, Troiano 6, Brlek 6; Ninkovic 6 (94' Valentini sv); Ardemagni 6 (88' Piccinocchi sv), Scamacca 7 (76' Beretta 6). A disposizione: Lanni, Novi, Laverone, Petrucci, Gerbo, Scorza, Chajia, Matos. Allenatore: Zanetti 6.5

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 5.5; Ghiringhelli 5.5, Frare 6, Adorni 6, Benedetti 6.5; Vita 6 (67' Luppi 6), Iori 6, Branca 6.5 (85' Panico sv); D’Urso 6.5; Diaw 6, Rosafio 5.5 (75' Proia 6). A disposizione: Maniero, Mora, Perticone, Camigliano, Gargiulo, Bussaglia, Pavan, Celar. Allenatore: Venturato 6

Arbitri: Marini di Roma1 5.5

Rete: 51' Scamacca

Spettatori: 5768 (4197 abbonati)





