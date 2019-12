Ascoli Piceno, elenco di tutti i premiati al Galà dello Sport 2019 al Teatro Ventidio Basso

Ha riscosso un grande successo l'edizione 2019 del Galà dello Sport organizzato dall'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno nella serata di Lunedì 16 Dicembre nel suggestivo scenario del Teatro Ventidio Basso. Ecco l'elenco completo di tutti i premiati (CLICCA QUI PER VIDEO SERVIZI SULL'EVENTO).

MEDAGLIATI AI CAMPIONATI ITALIANI N. 5

“ASD Takedown Lotta”

GAGLIARDI NICOLA – 3° classificato campionati Italiani Cadetti stile libero-9 Febbraio 2019 ad Ostia;

POLI ANGELA 3° classificata campionati Italiani Esordienti -30 Marzo 2019 ad Ostia;

SCUDERIA MEMO CORSE “ACI CSAI”

PANCOTTI AMEDEO- 2° classificato Campionati Italiani Trofeo della montagna Classe E1;

ASD SPORT LIFE CLUB ginnastica ritmica:

DINE GLORIA - 2° Classificata ai Campionati Nazionali Silver della federazione ginnastica d’Italia categoria Allieve specialità cerchio;

CUSCATI MARTINA-3° Classificata ai Campionati Nazionali Silver della federazione ginnastica d’Italia categoria Allieve attrezzo fune;

CAMPIONATI INTERNAZIONALI N 1

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO SEZIONE DI ASCOLI PICENO.

SECCHIAROLI LORENZO nato ad Ascoli Piceno - 3° classificato al Campionato Mondiale a coppie di SURF CASTING svoltosi in Sudafrica.

Gareggia per la ASD Lega Navale di Cupra Marittima.

PREMIO COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

CAMPIONATI ITALIANI FISDIR

ASD Albatros Nuoto Gioia

SANTORI SILVIA 1° classificata ai campionati italiani di nuoto vasca corta a Fabriano 1/3 Marzo 2019 specialità 100 dorso ha inoltre ottenuto un 2° posto nella specialità 50 stile libero e nella specialità 200 dorso;

PRESENTAZIONE SQUADRA HOCKEY “MIRMIDONI”

OSCARDELLO SPORT DELLA CITTA’ DI ASCOLI PICENO

DAVIDE VALACCHI

CAMPIONI ITALIANI N. 10 + 1= 11

“ACI CSAI”

LEONI FEDERICO- 1° Classificato Campione italiano Gruppo Produzione EVO;

GABRIELLI ALESSANDRO- 1° classificato Campione Italiano categoria E2SH;

CUCCIOLONI GIOVANNI – 1° classificato Campionato Italiano Velocità Montagna classe 1400 Racing Start;

CIALINI ALBERTO – 1° Classificato al Trofeo Nazionale ACI KARTING categoria kzn valido come titolo italiano di categoria;

ASD ASA ASCOLI

COMINI SIMONE 1° classificato al Campionato Italiano invernale promesse lancio del giavellotto con mt.68,40;

ASD TAKEDOWN ASCOLI PICENO

DI GIOSIA GUIDO 1° classificato al Campionato Italiano under 23 stile libero e 3° classificato al campionato italiano assoluto stile libero;

ASD ASCOLI BOXE

TIRABASSI MICKAEL 1° classificato al Campionato Italiano Junior 64 Kg – Fermo 30 Giugno 2019.

PAOLETTI CARLOTTA Campionessa Italiana categoria 75 Kg. convocata in nazionale per i campionati mondiali tenutisi in Russia dal 2 al 13 ottobre 2019;

ASD Sport Life Club

CORRADINO MARTINA 1° Classificata ai campionati nazionali Silver della Federazione ginnastica d’Italia ginnastica ritmica categoria junior;

BONFINI BENEDETTA 1° Classificata ai campionati nazionali Silver della Federazione ginnastica d’Italia ginnastica ritmica categoria Allieve;

CAMPIONI ITALIANI MASTER

CASTELLI IRENE Società Samb Nuoto.

Campionessa Italiana Master 35 disciplina del nuoto m.100 rana

Ha ottenuto anche un secondo posto nei 50 e 200 rana.

CONVOCATI IN NAZIONALE MAGLIA AZZURRA N. 7

ASD TEAM CECI DREAMBIKE ciclismo su pista

ANDREOTTI MAILA Convocata in Maglia azzurra ha partecipato ai giochi Olimpici Europei a Minsk (Bielorussia)

ASD AMATORI RUGBY ASCOLI

CALCAGNI RICCARDO convocato in nazionale Under 17;

ASCOLI CALCIO 1898

BOLLETTA LUCA convocato in nazionale Under 15;

ALTAMURA IVAN convocato in nazionale Under 15;

CISTERNINO CARLO convocato in nazionale Under 15;

CARANO PIER BIAGIO convocato in nazionale Under 15;

FRANZOLINI ANDREA convocato in nazionale Under 17;

TECNICI DI ATLETI VINCITORI DI TITOLI E TECNICI VINCITORI DI CAMPIONATI N. 10

Sci Club Ascoli AD

GIULIANI ANDREA

CANALA LUCA

Società Sportiva “Sport Life Club”- ginnastica ritmica

NARDINOCCHI BIANCA

VIOLA ROSANNA

SHUMEYKINA YULIA

BALDUCCI KATIUSCIA

“UISP”- ginnastica ritmica

MIGNINI SARA

MUZIANI BARBARA

ASD FUTSAL D&G

CROCI ANGELO

ASD HELVIA RECINA FUTSAL RECANATI

ROCCHI NICOLI

CARRIERA N. 3

GAGLIARDI VINCENZO Sci Club Montepiselli

dirigente dello Sci club Montepiselli di Ascoli Piceno è da 40 anni nel mondo dello sport ed iscritto alla FISI:

Il suo impegno ha inizio nel 1982 nell’ambito del soccorso piste. Ha istituito la sezione FISPS (Federazione Italiana Soccorso Piste Monte Piselli) prestando soccorso a Monte Piselli, Forca Canapine, Selva Rotonda ricoprendo il ruolo di Presidente.

Ha fondato il Corpo Nazionale Pattugliatori Sci dove ne è Presidente, con la copertura di 10 stazioni invernali.

Ha ricoperto ruoli diversi, nella Croce Verde, come tecnico per l’omologazione di piste da sci giudice di gara e specialista nell’evacuazione degli impianti a fune.

Accompagnatore di media montagna, tecnico di soccorso alpino, istruttore federale del corpo nazionale di pattugliatori sci.

CELANI MAURIZIO Centro Ippico Piceno

Istruttore federale di 1°, 2° 3 3° livello, Direttore di campo 1° livello salto ostacoli, Direttore di gara e responsabile dei cavalli della Giostra della quintana di Ascoli Piceno, Membro della Commissione Tecnico sportiva del dipartimento FISE eventi storici e di tradizione Delegato Tecnico eventi storici, Disegnatore e costruttore di percorsi eventi storici e Giudice di 1° classe eventi storici.

Palma di Bronzo al merito tecnico, riconoscimento conferito dal CONI Nazionale nel 2016.

Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le Sue capacità e i risultati conseguiti nella Sua attività.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni.

PAGNONI MAURO Karate Club Ascoli

Diplomato ISEF- Massoterapista, Ideatore Metodo Ginnastica Posturale RFN, Insegnante Tecnico Grado Maestro, Cintura Nera 6° Dan, Insegnante Tecnico 3° livello MGA.

Vice Presidente ASD Karate Club Ascoli con 30 anni di attività

Titoli Sportivi:

Vice Campione Italiano Universitario nel 1995

Medaglia di Bronzo ai campionati italiani assoluti nel 2002

12 volte campione regionale Juniores e seniores.

MENZIONI N. 5

Sci Club Ascoli AD

LAGANA’ CARLOTTA Categoria U9 Baby 1 F – partecipa con successo a ben tre discipline sportive, nello sci con la ASD Sci club Ascoli 1° Classificata del 2010 alla selezione regionale “Pinocchio sugli sci” di Slalom gigante, nel pattinaggio con la ASD Pattinatori Sambenedettesi ha vinto gare interprovinciali e partecipato al meeting nazionale Città di san Benedetto con un lusinghiero 4° posto, nella Vela con la ASD Circolo Nautico Sambenedettese con un eccellente primo posto nella categoria cadetti del 2010 nella regata zonale Optimist 20 ottobre 2019 a Porto San Giorgio (AP);

VIVIANI FRANCESCA Categoria U12 cuccioli F- partecipa a numerose gare regionali e nazionali, ottiene un 1° posto nella gara regionale di slalom gigante”Memorial Angelo Paroli” categoria 2007;

ADS Piceno Cycling Team Ceci Dreambike

ZAMPIERI DARIO Categoria Elite e master – nel 2019 ha ottenuto il record Mondiale master (over 40) sui mt. 200 lanciati con il tempo di 9”941 stabilito in messico il 20 agosto 2019, detiene anche il record italiano nella stessa specialità ottenuto nella stessa performance;

ASD AMATORI RUGBY ASCOLI

GIANTOMASSI IVAN convocato nella rappresentativa marche per le fasi nazionali di TAG-RUGBY del trofeo CONI - KINDER

SALVATI GIUSEPPE convocato nella rappresentativa marche per le fasi nazionali di TAG-RUGBY del trofeo CONI - KINDER

SOCIETA’ SPORTIVE VINCITRICI DI CAMPIONATI E DI TITOLI E MEDAGLIATE AI CAMPIONATI ITALIANI – SOCIETA’ ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE N. 5

Trattasi di premio per società sportive ritira il premio il Presidente possono salire sul palco anche gli atleti

ASD FUTSAL D&G

Società di calcio a 5 Vincitrice del campionato di serie D con promozione alla serie C la società ha vinto anche la Coppa Marche Presidente Sig. Mariani Federico;

ASCOLI CALCIO 1898

Sia la squadra PRIMAVERA che la squadra partecipante al campionato BERRETTI sono arrivate alle semifinali nazionali delle proprie categorie;

ASD SPORT LIFE CLUB

-Squadra 2° classificata al Campionato Nazionale Serie D Silver della Federazione Ginnastica d’Italia categoria allieve (Flaiani Lucrezia, Bonfini Benedetta, Dine Gloria, Cuscati Martina, Marozzi Nicole);

-Squadra 1° Classificata Campionato Regionale Serie D Silver della Federazione Ginnastica d’Italia categoria Junior (Orsini Angelica, Corradino Martina, Virgulti Sofia);

la Società inoltre nei CAMPIONATI DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CSEN

-1° classificata ai Campionati Nazionali a squadre CSEN categoria esordienti specialità corpo libero (Bevini Cecilia, Cecchini Anna Laura, Mannocchi Benedetta, Seghetti Miriam);

DISCIPLINE ASSOCIATE FISB MUSICI E SBANDIERATORI

SESTIERE DI PORTA SOLESTA’

-Primo classificato nella specialità Musici ai Campionati Nazionali Sbandieratori e Musici Tenzone Aurea 2019- Campionati Italiani FISB svoltisi a Faenza;

-Secondo classificato nella specialità Musici Under ai Campionati Nazionali giovanili di Carovigno;

-terzo posto della squadra sbandieratori ai Campionati Nazionali Sbandieratori e Musici Tenzone Aurea 2019- Campionati Italiani FISB svoltisi a Fa

SOCIETA’ – ANNIVERSARIO FONDAZIONE N. 1

-ASD TRUENTUM - festeggia 55 anni di onorata attività farcita di successi sportivi in ambito locale e nazionale;

CAMPIONI REGIONALI N.37

ASD ASA ASCOLI

COLONNELLA PIETRO Campione regionale ragazzi salto in alto m. 1,57 e lancio vortex m. 63,60;

DE ANGELIS VALERIO - Campione Regionale Junior salto triplo m. 14,13 e salto in lungo m. 6,70;

CAPPONI MIRCO - Campione Regionale Promesse getto del peso m. 13,53;

HAZISLLARI ORGES - Campione Regionale Junior Lancio del Martello m. 52,89;

ANGELINI ILENIA-Campionessa Regionale Allieve velocità m. 200 con il tempo di 26’’88;

SALVATORI SABRINA-Campionessa Regionale cadette velocità m.80 con 10’’45 e m. 300 con 42’’10 e campionessa regionale staffetta 4x100 e staffetta svedese;

MASCETTI ASIA-Campionessa Regionale cadette mezzofondo m. 1000 tempo 3’ 03’’57 e campionessa regionale staffetta svedese;

NARDOCCI MARCO Campione regionale ragazzi getto del peso m.13,60;

CAPUTO DAVIDE Campione regionale promesse lancio del martello m.55,04;

ROCIOLA CHIARA Campionessa regionale staffetta svedese 200+400+600+800 e staffetta 4x100;

MAROCCHI MARTA Campionessa regionale staffetta svedese 200+400+600+800 e staffetta 4x100;

VARAGNOLO ASHLEY Campionessa regionale staffetta 4x100;

MANCINI FRANCESCO Campione regionale Categoria Allievi lancio del giavellotto

ALBERTINI ALLEGRA Campione regionale Categoria Junior salto triplo

ASD GINNASTICA ASCOLI

IONNI ASIA Campionessa regionale categoria LA 3 silver ginnastica artistica

TARLI SUSANNA Campionessa regionale categoria LA 3 silver ginnastica artistica

SABATINI SARA Campionessa regionale categoria LA 3 silver ginnastica artistica

GIACCONI IRIS Campionessa regionale categoria LA 3 silver ginnastica artistica

ASD COMPAGNIA ARCIERI PICENI

SCANCELLA GIULIANO Campione regionale Hunter e Field Categoria Longbaw;

TIRO A SEGNO ASCOLI PICENO

CAPPELLI GIANCARLO campione regionale Carabina aria compressa m.10;

ASD KICKBOXING ASCOLI

CENSORI LEONARDO campione regionale 3° serie categoria -61 kg;

ORELLI DAVIDE campione regionale 3° serie categoria -63 kg;

ORELLI FEDERICO campione regionale 3° serie categoria -65 kg;

ASD PROGETTO CICLISMO PICENO

DENIS TANUSHI Campione regionale ciclocross categoria Allievi 2° anno;

ASD SPORT LIFE CLUB ginnastica ritmica:

FLAIANI LUCREZIA - Campionessa Regionale Silver Federazione ginnastica d’Italia categoria Allieve specialità cerchio e palla;

VIRGULTI SOFIA - Campionessa Regionale Silver Federazione ginnastica d’Italia categoria Senior specialità cerchio e clavette;

SPURIO GIULIA - Campionessa Regionale a squadre serie D Silver Federazione ginnastica d’Italia;

ORSINI ANGELICA- Campionessa Regionale a squadre serie D Silver Federazione ginnastica d’Italia;

SCI CLUB ASCOLI

CANALA DIEGO – Campione regionale CUM slalom gigante, 1° classificato dell’anno 2012 ha vinto numerose gare del Comitato Umbro marchigiano;

ROMOLI REBECCA – Campione regionale CUM slalom gigante, 1° classificata dell’anno 2009 ha vinto numerose gare del Comitato Umbro marchigiano;

KARATE CLUB ASCOLI

DI MATTEO LORENZO Campione regionale cadetti 2019 categoria 65 Kg Karate specialità Kunitè

WE CLIMBING ASCOLI

GIUSEPPETTI SARA Campionessa regionale di arrampicata sportiva

CAMPIONATI DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

UISP SPORT PER TUTTI ginnastica ritmica: GALIE’ BEATRICE - Campionessa Regionale Categoria “Mini Prima Base” esordienti esercizio combinato cerchio/corpo libero;

DE SANTIS ALICE – Campionessa Regionale Categoria “Mini Prima Base” esordienti esercizio combinato palla/corpo libero;

CAMPIONATI CATEGORIA MASTER

ASD ASA ASCOLI

IEZZI PASQUALE – Campione Regionale Master 65 - m. 10.000, m.800, master cross, maratona e corsa in montagna;

SCI CLUB ASCOLI

BRACCHETTI LUCA – Campione regionale Comitato Umbro marchigiano slalom gigante, 1° classificato Categoria Master B;

ROMOLI CRISTIANO – Campione regionale Comitato Umbro marchigiano slalom speciale, 1° classificato Categoria Master B

OSCAR ATLETA

RICCARDO ORSOLINI

OSCAR ALLENATORE

ASD TAKE DOWN ASCOLI PICENO

SEMBRONI ALBERTO

OSCAR MECENATE DELLO SPORT

“FAINPLAST SRL di BATTISTA FARAOTTI”

PREMIO ORGOGLIO ASCOLANO N. 4

CECI FRANCESCO

FENATI ROMANO

TRAVAGLIA STEFANO

DI MARCO NAZZARENO

Premio Ceci

MEMORIA N. 3

ALFONSO CECI

PAOLO PIERBATTISTA

FAUSTO PIETRZELA

PREMI CONI

- COMPAGNIA ARCIERI PICENI

FONDATA NEL 1977

ATTIVITA’ SVOLTE: TIRO ARCO OLIMPICO / ARCO COMPUOND / ARCO NUDO / ARCO STORICO

HA SVOLTO ATTIVITA’ PARTECIPANDO AI

- CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’

- COPPA ITALIA DELLE REGIONI

- FASI NAZIONALI DEI CIENTRI DI AVIIAMENTO ALLO SPORT E TROFEO PINOCCHIO

ORGANIZZA GARE NAZIONALI, REGIONEALI ED INTERREGIONALI INDOOR E OUTDOOR

NEL 2013 PARTECIPA CON ALCUNI ATLETI ALLE UNIVERSIADI CONQUISTANDO L’OTTAVO POSTO GENERALE

NEL 2015 NEI CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI SUOI ATLETI CONQUISTANO IL 13° POSTO GENERALE

BENEMERENZE CONI

NEL 2008 OTTIENE LA STELLA DI BRONZO CONI

NEL 2018 E’ STELLA D’ARGENTO CONI PER MERITI SPORTIVI

- GASPARI BERNARDINO STELLA DI BRONZO CONI

INIZIA L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL 1956 COME GIOVATORE DI CALCIO DILETTANTE

DAL 1960 AL 1971 E’ ARBITRO DI CALCIO SETTORE DILETTANTI CATEGORIA INTERREGIONALI

DAL 1972 A TUTT’OGGI E’ VICE FIDUCIARIO REGIONALE PER L’OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO

STELLA DI BRONZO CONI 2018 PER MERITI SPORTIVI

CONTI MARIANO STELLA D’ARGENTO CONI

NELLA SPECIALITA’ PESCA SPORTIVA NEGLI ANNI 1970 / 71 / 72 PARTECIPA AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI COME ATLETA

DAL 1976 AL 2006 E’ DIRIGENTE DELLA ASD TRUENTUM DI ASCOLI PICENO

DAL 2006 A TUTT’OGGI E’ PRESIDENTE PROVINCIALE DELLA FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee )

DAL 2017 AD OGGI E’ CONSIGLIERE REGIONALE FIPSAS

BENEMERENZE CONI

NEL 2012 OTTIENE LA STELLA DI BRONZO CONI

NEL 2018 E’ STELLA D’ARGENTO CONI PER MERITI SPORTIVI

STELLA D’ARGENTO CONI AL MERITO SPORTIVO

- GIULIO LUCIDI

INIZIA L’ATTIVITÀ SPORTIVA DIRIGENZIALE NEL 1985 PRESSO L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ACLI DI ASCOLI PICENO

DAL 2013 AD OGGI È CONSIGLIERE NAZIONALE ACLI

DAL 2013 FA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL CONI MARCHE

DAL 2017 È VICEPRESIDENTE CONI REGIONALE MARCHE

È PROMOTORE DI INIZIATIVE DI GRANDE RILIEVO SOCIALE E SPORTIVO

PER LA SUA ATTIVITÀ NELLE ACLI HA OTTENUTO RICONOSCIMENTI DEI VARI GRADI, BRONZO, ARGENTO E ORO DEL PREMIO “LA SFIDA”

NEL 2013 OTTIENE LA STELLA DI BRONZO CONI

NEL 2018 È STELLA D’ARGENTO CONI PER MERITI SPORTIVI

PALMA DI BRONZO CONI 2018 AL MERITO TECNICO

- ROMANELLI ATTILIO

INIZIA L’ATTIVITÀ TECNICA NEL 1985

MAESTRO DI PUGILATO

DA SEMPRE NELLA DISCIPLINA DEL PUGILATO, PRIMA COME VALIDO ATLETA E SUCCESSIVAMENTE COME TECNICO E MAESTRO

HA UNA VASTA CONSIDERAZIONE NELLA FEDERAZIONE SIA REGIONALE SIA NAZIONALE

PUNTA DI DIAMANTE PER LA FORMAZIONE, HA RESO POSSIBILE L’AFFERMAZIONE DI NUMEROSI ATLETI IN CAMPO NAZIONALE NELLE VARIE CATEGORIE DILETTANTISTICHE.

È APPREZZATO E CONSIDERATO COME TECNICO ANCHE PER PUGILI PROFESSIONISTI

PALMA DI BRONZO CONI 2018 PER MERITI TECNICI A ROMANELLI ATTILIO

PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO

- SIMONETTI ALESSANDRO

INIZIA L’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL 1966 IN QUALITÀ DI ALLENATORE NELLA DISCIPLINA DEL RUGBY

HA SVOLTO ATTIVITÀ CON L’ASD OFFIDA E CON DIVERSE ASD DELLA PROVINCIA NEI VARI SETTORI GIOVANILI

PROMUOVE LA DISCIPLINA AVVIANDO ALLO SPORT NUMEROSI GIOVANI, MOLTI DEI QUALI OTTENGONO RISULTATI DI RILIEVO SIA SINGOLARMENTE SIA DI SQUADRA

PALMA DI BRONZO CONI 2018 PER MERITO TECNICO A SIMONETTI ALESSANDRO

MEDAGLIE AL VALOR ATLETICO 2018

CECI FRANCESCO

CAMPIONE ITALIANO CORSA SU PISTA VELOCITA’ E KEIRIN 2018

DIPLOMA AL MERITO SPORTIVO CONI

LOTTA LIBERA

DI GIOSIA GUIDO

1° Classificato campionati italiani under 23 stile libero 2019

3° Classificato campionati italiani assoluti stile libero 2019

GAGLIARDI NICOLA

3° Classificato campionati italiani cadetti stile libero 2019

POLI ANGELA

3° Classificato campionati italiani cadetti stile libero 2019

ISTRUTTORE

SEMBRONI ALBERTO

Per la dedizione e la volontà nell’insegnare la disciplina della lotta

SPORT EQUESTRI

MELOSSO LORENZO medaglia d’oro categoria brevetti pali & quintane

CELANI EDOARDO junior medaglia d’argento campionati regionali 2019

DANZA SPORTIVA

CAROSI FILIPPO-GRETA PAGNOTTA ASD POL.ITA DANCE SCHOOL

1° POSTO LISCIO UNIFICATO CATEGORIA 12/15

CAPRIOTTI SIMONE-CAPRIOTTI ASIA ASD ALTA DANZA

1° POSTO LISCIO UNIFICATO CATEGORIA 16/18

SESTILI ALESSIO-SESTILI NOEMI ASD ALTA DANZA

1° POSTO LISCIO UNIFICATO CATEGORIA 19/34

KARATE

BRUNO ENRICO Convocato in azzurro nella karate youth league 2019 e vice campione italiano kumite

CASSANO PIERGIORGIO

Parakaratè

2 medaglie d’oro specialità katà e palloncino

RUGBY

D’AMICO GIOVANNI

Per la sua crescita tecnico-sportiva e per la sua dedizione a guidare i suoi compagni dentro e fuori dal campo

PANELLA FEDERICO

Per il suo attaccamento alla disciplina sportiva e alla voglia di non mancare mai, nonostante la distanza che lo separa dalla sua residenza al terreno di gioco

ZUPPINI JACOPO

Per la sua partecipazione al progetto della federazione italiana rugby MIXAR-RUGBY INTEGRATO.

CAMPIONATI DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA N. 7

CAMPIONI ITALIANI DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

ASD Sport Life Club

BEVINI CECILIA - Campionessa Nazionale CSEN categoria esordienti corpo libero;

MARIANI VIOLA ALISA - Campionessa Nazionale CSEN categoria Esordienti specialità palla;

MEDAGLIATI AI CAMPIONATI DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

ASD SPORT LIFE CLUB ginnastica ritmica:

SEGHETTI MIRIAM – 2° Classificata al Campionato Nazionale CSEN categoria esordienti attrezzo cerchio;

CECCHINI ANNA LAURA – 3° Classificata al Campionato Nazionale CSEN categoria esordienti corpo libero;

MANNOCCHI BENEDETTA -3° Classificata al Campionato Nazionale CSEN categoria esordienti attrezzo cerchio;

MARCHESANI GIORGIA - 2° Classificata al Campionato Nazionale CSEN categoria esordienti corpo libero;

UISP ASCOLI PICENO ginnastica ritmica

COLATI ELENA 2° Classificata al Campionato Nazionale UISP categoria Mini prima base Esordienti corpo libero/cerchio, è anche campionessa regionale UISP stessa categoria e attrezzi;

MENZIONE SPECIALE

VINCENZO LORI

MENZIONE SPECIALE

IVO PANICHI.





