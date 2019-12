Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 20 Dicembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile nella mattinata e poi anche al pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi; nubi più compatte nelle ore serali prima di un peggioramento nella notte che porterà deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Marche

Tempo asciutto nel corso delle ore diurne con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; deboli piogge nella notte sugli Appennini e sulle aree settentrionali, asciutto altrove. Fenomeni estesi su tutti i settori nella notte, localmente più abbondanti sui rilievi.

Nazionale

Giornata all'insegna del maltempo a tratti anche di forte intensità sulle regioni settentrionali d'Italia. Piogge diffuse fin dal mattino eccetto sulla Romagna, maltempo intenso tra il pomeriggio e la nottata su tutte le regioni. Neve copiosa sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri. Al mattino tempo stabile al centro Italia eccetto in Toscana con deboli piogge, maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie tra la serata e la nottata su Toscana, Umbria e Lazio. Deboli piogge tra la Campania e la Sardegna durante le ore diurne, asciutto e in buona parte soleggiato sulle altre regioni meridionali. Maltempo anche di forte intensità tra la serata e la nottata sulla Sardegna e Campania, deboli piogge anche in Sicilia, Molise e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.





Peggioramento atteso sulla nostra penisola

Primo assaggio di maltempo in questa seconda parte della settimana, con una prima perturbazione che porterà acquazzoni e temporali localmente intensi specie sulle regioni meridionali e al Nord Est. Attenzione però che i modelli confermano un più marcato peggioramento già nella giornata di domani, venerdì 20 dicembre, con l'arrivo di una vasta perturbazione atlantica. Sono attesi acquazzoni e temporali che localmente assumeranno anche carattere di nubifragio, il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature le quali rimarranno comunque su valori superiori alle medie del periodo.





