Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Pordenone fortissimo ed imbattuto in casa. Dobbiamo crederci e lottare”

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli sarà presente anche domani sera alla "Dacia Arena" di Udine per assistere alla gara contro il Pordenone valevole per la 17esima giornata d'andata del campionato di Serie B. La squadra di Paolo Zanetti ha raggiunto il Friuli Venezia-Giulia nel pomeriggio di oggi con un charter Pescara-Trieste e poi spostamento in pullman ad Udine.

"Ci aspetta una gara molto difficile, contro la seconda forza del campionato. Tesser allena una squadra fortissima e consolidata, in caso di vittoria loro scapperebbero via in classifica, in casa non hanno mai perso e senza dubbio sono i favoriti del match - ha dichiarato Pulcinelli nel tardo pomeriggio a Picenotime.it -. Speriamo di fare punti e di dare seguito alla vittoria con il Cittadella. Dobbiamo crederci, ai ragazzi dico di ripetere la prestazione del secondo tempo di domenica scorsa. Per vincere occorre prima pensarlo, poi crederci ed infine metterci testa, cuore, gambe e fame. Bisogna lottare sempre, se ti arrendi quando le cose iniziano a diventare difficili, non riuscirai mai ad ottenere niente che valga la pena ricordare. Ringrazio fin da ora i tanti tifosi che ci seguiranno e ci supporteranno anche in una trasferta lontana come quella di Udine. F.A.C., Forza Ascoli Carica!".



CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA ZANETTI PRE PORDENONE-ASCOLI



CLICCA QUI PER DATO DEFINITIVO TIFOSI ASCOLI ALLA "DACIA ARENA" DI UDINE















© Riproduzione riservata