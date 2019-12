Pordenone-Ascoli, l'ex Berrettoni: “Zanetti tra gli allenatori più preparati del panorama nazionale”

Emanuele Berrettoni è uno dei tanti della partita che metterà di fronte Pordenone ed Ascoli alla "Dacia Arena" di Udine nella 17esima giornata del campionato di Serie B. L'attuale club manager neroverde collezionò 27 presenze con la squadra bianconera nel campionato di Lega Pro 2014/2015 con la fascia da capitano al braccio con un totale di 6 reti e 7 assist, oltre a due apparizioni in Coppa Italia Lega Pro con una rete nell'indimenticabile derby con l'Ancona vinto dai bianconeri 5-3 al "Del Duca" il 23 Agosto 2014. Nel campionato di Serie B 2015/2016 arrivarono per lui altre 4 presenze in bianconero per poi passare, il 26 Gennaio 2016, a titolo definitivo proprio al Pordenone.

"L'Ascoli è una squadra quadrata, allenata da uno degli allenatori emergenti come Paolo Zanetti, tra i più preparati del panorama nazionale - ha dichiarato Berrettoni al "Messaggero Veneto" -. Siamo coetanei e lo conosco bene, avendolo avuto come compagno di squadra nella nazionale Under 20. È un tecnico che mi è sempre piaciuto anche nelle categorie inferiori. Le sue squadre giocano bene a calcio. Per noi sarà dura. Dovremo disputare una grande partita. Sogno Serie A? Il nostro obiettivo era e rimane la salvezza. Ciò non toglie che è bello che i nostri tifosi possano sognare. Lo faccio pure io".



