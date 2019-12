Ascoli-Pisa a Rapuano. Per il Picchio quattro vittorie (l'ultima col Livorno) in 11 precedenti

Sarà Antonio Rapuano ad arbitrare il match Ascoli-Pisa in programma Giovedì 26 Dicembre alle ore 18 allo stadio "Del Duca" per la 18esima giornata del campionato di Serie B. Il 34enne fischietto della sezione di Rimini sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Giuseppe Perrotti di Campobasso e dal quarto uomo ufficiale Antonio Di Martino di Teramo. In questo inizio di stagione l'arbitro romagnolo ha diretto 7 gare di Serie B con un totale di 40 ammonizioni, un'espulsione e 3 rigori concessi. Lo scorso 14 Settembre arbitrò al "Del Duca" Ascoli-Livorno 2-0 con 7 cartellini gialli. Nello scorso torneo cadetto diresse Carpi-Ascoli 1-1 al "Cabassi" il 2 Marzo (espellendo nel finale Ganz) ed Ascoli-Lecce 1-0 del 15 Settembre 2018 (con 5 ammonizioni in quella partita decisa dal gol di Ardemagni). Nel torneo cadetto 2017/2018 Rapuano diresse Ascoli-Foggia 0-2 del 12 Novembre 2017 non assegnando un rigore ai bianconeri per un netto fallo in area di Loiacono su Lores Varella. Nella Serie B 2016/2017 il fischietto romagnolo arbitrò Spezia-Ascoli 2-1 allo stadio "Picco" il 28 Febbraio 2017, Benevento-Ascoli terminata 0-0 lo scorso il 18 Dicembre 2016 ed il match Trapani-Ascoli finito 1-1 il 17 Settembre 2016 assegnando un calcio di rigore nel primo tempo ai bianconeri realizzato da Gatto. Nel torneo cadetto 2015/2016 arbitrò due volte l'Ascoli allo stadio "Piola" di Novara: il 3 Ottobre 2015 vittoria per 4-0 contro il Como (si giocava in Piemonte per l'indisponibilità dello stadio "Sinigaglia") e il 7 Maggio 2016 sconfitta 2-0 contro il Novara allora allenato da mister Baroni. Per Rapuano altri due precedenti con il Picchio in Lega Pro, con una vittoria bianconera (il 18 Ottobre 2014 a Lucca per 2-0) ed un pareggio (0-0 in Lega Pro contro il Gubbio al "Del Duca" nei giorni del fallimento ufficiale dell'Ascoli Calcio). In totale si contano 11 precedenti di Rapuano con l'Ascoli con uno score di 4 vittorie per i bianconeri, 4 pareggi e 3 sconfitte. Con il Pisa ci sono 5 precedenti con una vittoria nerazzurra, un pareggio e tre sconfitte.







Ecco tutte le designazioni arbitrali del 18° turno di Serie B:





ASCOLI - PISA Giovedì 26/12 h. 18.00

RAPUANO

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DI MARTINO





CHIEVO VR – BENEVENTO Giovedì 26/12 h. 15.00

SACCHI

AFFATATO – MACADDINO

IV: MINELLI





COSENZA – EMPOLI Giovedì 26/12 h. 12.30

PEZZUTO

ROBILOTTA – CIPRESSA

IV: AYROLDI





CREMONESE – JUVE STABIA Giovedì 26/12 h. 15.00

ROBILOTTA

ROSSI M. – CAPONE

IV: VOLPI





V.ENTELLA – SPEZIA Giovedì 26/12 h. 21.00

ABBATTISTA

CANGIANO – BERTI

IV: SOZZA





FROSINONE – CROTONE Giovedì 26/12 h. 15.00

GHERSINI

SECHI – DI GIOIA

IV: MASSIMI





LIVORNO – PESCARA Giovedì 26/12 h. 15.00

AMABILE

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV: BARONI





SALERNITANA – PORDENONE Giovedì 26/12 h. 15.00

DIONISI

MASTRODONATO – LANOTTE

IV: ILLUZZI





TRAPANI – PERUGIA Giovedì 26/12 h. 15.00

MARINI

MARGANI – GROSSI

IV: FOURNEAU





VENEZIA – CITTADELLA Giovedì 26/12 h. 15.00

ROS

ROSSI C. – AVALOS

IV: PRONTERA







