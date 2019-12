Ascoli Piceno: Natale a Teatro, al PalaFolli spettacoli per tutti i gusti

Il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno ospita nei giorni successivi al Natale tre spettacoli per allietare le Feste del pubblico ascolano e non solo. Si comincia giovedì 26 dicembre 2019 con il debutto dello spettacolo per bambini e ragazzi “Rosaliberatutti” del Laboratorio Minimo Teatro, alle ore 16:30 e alle 18:30.



Lo spettacolo, liberamente ispirato al capolavoro di Antoine de Saint- Exupèry, “Il Piccolo Principe”, mette in scena, in chiave ironica, i comuni difetti che spesso compaiono nell’età adulta, attraverso una serie di personaggi bizzarri che Camilla, la protagonista, incontrerà nel suo viaggio/gioco tra realtà ed immaginazione.

La nuova produzione di teatro ragazzi del Laboratorio Minimo Teatro è il frutto della regia di Matteo Benigni e Lella Orsini e vedrà in scena vecchie e nuove glorie dell’Associazione teatrale. Sarà possibile acquistare i biglietti dalla mattina del 26 dicembre (ore 10,00-12,30) oppure direttamente il pomeriggio dalle 15,30, al Palafolli al prezzo di € 6,00 per gli adulti e € 4,00 per i più piccoli.

Venerdì 27 dicembre 2019 il PalaFolli Teatro ospiterà alle ore 21:30 il concerto “Dalla parte nostra – omaggio a Lucio Dalla” promosso nell’ambito di Marche inVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Ascoli Piceno e dall’AMAT.

L’omaggio a Lucio Dalla è un concerto che proietta il pubblico in un viaggio insaziabile attraverso un repertorio iconografico di due ore, intervallato da biografie, influenze e aneddoti della vita artistica del poeta-autore. Il gioco di luci, di effetti luminosi speciali e proiezioni di immagini, completano lo spettacolo, suggestivo e coinvolgente. Sul palco musicisti di tutto rispetto che si sono guadagnati il podio come band ufficiale del premio Lucio Dalla di Bologna e Roma, che si stanno facendo apprezzare a livello Nazionale per lo stile, i suoi personali arrangiamenti, l'interpretazione e il sound. La band è costituita da Francesco Mecco Villani, voce solista, piano elettrico e clarinetto, Flavio Moretti, pianista, Sandro Di Nino alle chitarre e vocalist, Edoardo Ricci al basso elettrico e Marco Gennari alla batteria.

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione allo 0736-352211 fino a esaurimento posti. Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 21:00 al PalaFolli arriva la comicità di Emanuele Morana con lo spettacolo “Conciato per le feste”. Comico, attore e cabarettista, la sua passione è la scrittura e la regia, si è fatto conoscere al grande pubblico tra i protagonisti del programma comico Made in Sud. Emanuele Morana si è diplomato all’Accademia di Arte Drammatica, “Accademia di recitazione Golden Star Accademy”, si è formato artisticamente con Augusto Fornari, Giampiero Ingrassia, Miche È stato sceneggiatore di un film “Fausto e Furio” con Enzo Salvi e Maurizio Battista, attore ne “Il peso dell’aria” e ne “Le ultime 56 ore”.

Oltre l’esperienza televisiva è famosa anche la sua carriera nel teatro. È stato autore, regista ed attore di “Citofonare Morana”, attore ed assistente regista in “Febbre da cavallo”, attore in “Ladri di galline praticamente polli”, autore e regista di “Colpo di fulmine”, autore e regista di “Mi ricordo quando ero piccolo”.

Augurando buone feste a tutto il pubblico del PalaFolli, si rinnova l’invito a teatro per le giornate del 26, 27 e 28 dicembre 2019 con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.