Anas, riaperta la SS 685 ''delle Tre Valli Umbre'' tra Arquata e il confine umbro

Anas (Gruppo FS italiane) ha riaperto oggi al traffico, per la stagione invernale, la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, nel tratto interessato dai lavori post sisma tra gli svincoli di Pescara del Tronto e Forca Canapine, lungo l’itinerario Norcia-Arquata del Tronto. Il transito è consentito a tutte le autovetture e ai veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, a doppio senso di circolazione. Solo in corrispondenza di un cantiere il traffico è regolato a senso unico alternato.



Sul posto erano presenti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni Marche e Umbria, delle Prefetture e delle Province di Ascoli Piceno e Perugia, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e i sindaci di Arquata del Tronto, Norcia e Cascia.

L’apertura provvisoria, concordata con tutti gli Enti coinvolti, consentirà di migliorare il collegamento interregionale tra Norcia e la provincia di Ascoli Piceno durante l’inverno, anche in caso di neve o condizioni meteo sfavorevoli, evitando il percorso alternativo.

Dal mese di marzo 2020 sarà poi ripristinata la precedente configurazione, con transito sulla viabilità provinciale, al fine di consentire il completamento dei lavori.

Per informazioni sull’avanzamento del Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma è possibile consultare il sito internet www.anas-sisma2016.it.





© Riproduzione riservata