Serie B, ecco il turno di Santo Stefano. Oddo torna a Trapani, Tesser-Ventura sfida tra maestri

Sarà un Santo Stefano dedicato alla Serie BKT con la penultima giornata del girone d’andata in programma il 26 Dicembre. Ad aprire le danze il match tra Cosenza ed Empoli mentre alle 15 altre 7 gare con la capolista Benevento che va al Bentegodi per sfidare il ChievoVerona. Big match anche allo Stirpe con il Frosinone che ospita il Crotone mentre Tramezzani cerca i primi punti alla guida del Livorno al Picchi contro il Pescara. A Cremona arriva la Juve Stabia reduce da due vittorie consecutive, il Pordenone invece se la vedrà con la Salernitana all’Arechi. Per il Perugia trasferta siciliana in casa del Trapani. Spazio anche per il derby veneto tra Venezia e Cittadella ma anche per quello ligure tra Virtus Entella e Spezia che alle 21 chiude il turno. In mezzo, alle 18, Ascoli-Pisa.

Ecco tutte le curiosità sul prossimo turno di campionato segnalate da Football Data:

667 In Salernitana-Pordenone andrà in scena in panchina l’esperienza di Giampiero Ventura ed Attilio Tesser: 4 promozioni in serie A in due (tre per il primo, Lecce 1996/97, Cagliari 1997/98 e Torino 2011/12; una per il secondo, Novara 2010/11), 667 le panchine totali in B, 344 per il coach granata, 323 per quello neroverde.

1 Prima volta di ritorno al Provinciale di Trapani dove vanta ricordi al miele Massimo Oddo, quando con il “suo” Pescara, ottenne la promozione in serie A nel 2015/16, pareggiando 1-1 la finale playoff di ritorno il 9 giugno 2016 (reti di Citro al 5’ e Verre al 57’), dopo il 2-0 all’Adriatico-Cornacchia di 4 giorni prima.

51 In Ascoli-Pisa turn-over ai massimi: saranno infatti di fronte due delle 5 squadre cadette 2019/20 che hanno sempre fatto i 3 cambi per partita, 51 su 51 dopo 17 turni: come marchigiani e toscani, Juve Stabia, Pescara e Venezia.





PROGRAMMA 18° TURNO SERIE B

COSENZA – EMPOLI Giovedì 26/12 h. 12.30

CHIEVO VR – BENEVENTO Giovedì 26/12 h. 15.00

CREMONESE – JUVE STABIA Giovedì 26/12 h. 15.00

FROSINONE – CROTONE Giovedì 26/12 h. 15.00

LIVORNO – PESCARA Giovedì 26/12 h. 15.00

SALERNITANA – PORDENONE Giovedì 26/12 h. 15.00

TRAPANI – PERUGIA Giovedì 26/12 h. 15.00

VENEZIA – CITTADELLA Giovedì 26/12 h. 15.00

ASCOLI - PISA Giovedì 26/12 h. 18.00

V.ENTELLA – SPEZIA Giovedì 26/12 h. 21.00

