Pisa, 21 i convocati di D'Angelo per la trasferta di Ascoli. Si rivede l'attaccante Masucci

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo ha convocato 21 calciatori per la gara con l'Ascoli in programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio "Del Duca" per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Assenti gli squalificati Robert Gucher, Samuele Birindelli e Marius Marin e gli infortunati Michele Marconi, Marco Varnier, Andrea Meroni e Nicolas Izzillo (lo spagnolo Raul Asencio non rientra più nei programmi del club nerazzurro). Torna disponibile l'attaccante Gaetano Masucci seppur non al meglio della condizione. Ecco l'elenco completo dei 21 calciatori saliti sul pullman per le Marche all'ora di pranzo dopo una breve ma intensa seduta di rifinitura, ci sono anche i Primavera Riccardo Perazzolo e Tommaso Fischer (entrambi difensori) ed Elia Giani (attaccante). Sono due gli ex bianconeri, il portiere Andrea D'Egidio ed il difensore Gianmarco Ingrosso, che però non hanno mai collezionato presenze in gare ufficiali con la maglia del Picchio.

PORTIERI: Stefano Gori, Andrea D’Egidio, Simone Perilli

DIFENSORI: Ramzi Aya, Francesco Belli, Simone Benedetti, Gianmarco Ingrosso, Daniele Liotti, Francesco Lisi, Tommaso Fischer (2003), Elia Giani (2000)

CENTROCAMPISTI: Alessandro De Vitis, Davide Di Quinzio, Mattia Minesso, Marco Pinato, Nicholas Siega, Luca Verna

ATTACCANTI: Davide Moscardelli, Michael Fabbro, Gaetano Masucci, Riccardo Perazzolo (2000).





Ecco le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro Luca D'Angelo sull'impegno con l'Ascoli dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Cosenza.









