Ascoli-Pisa 1-0, il Picchio è un rullo compressore in casa. La decide una perla di Cavion

Ascoli e Pisa tornano a sfidarsi dopo quasi tre anni allo stadio "Del Duca" nel match valevole per la 18esima giornata d'andata del campionato di Serie B. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-1 di Udine contro il Pordenone, i nerazzurri sono invece stati superati 3-1 dal Cosenza tra le mura amiche nell'ultimo turno.

Zanetti punta sul 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa composta da Andreoni, capitan Brosco, Gravillon e Padoin. Centrocampo con Piccinocchi, Petrucci e Cavion con il croato Brlek sulla trequarti a supporto delle punte Da Cruz e Scamacca. D'Angelo si affida a Gori tra i pali, difesa con l'ex Ingrosso, Aya e Benedetti, sulle corsie ci sono Lisi e Liotti, in mezzo Verna, De Vitis e Pinato, con Minesso a sostegno dell'unico attaccante Fabbro. Buona affluenza di pubblico al "Del Duca", sono circa 350 i tifosi pisani nel Settore Ospiti, in Curva Nord suggestiva coreografia dedicata al Presidentissimo Rozzi a 25 anni dalla sua scomparsa dopo i primi 10 minuti di sciopero del tifo (silenzio iniziale anche in Tribuna Est). Calciatori in campo con i nomi di battesimo sulle maglie per un'iniziativa benefica della Lega B.





Dopo i primi 10 minuti di studio punizione velenosa col mancino di Liotti dal lato corto dell'area, Leali è attento e si rifugia in corner. I tifosi sia della Nord che della Tribuna Est cominciano ad incitare la squadra, con l'Ascoli che però fatica a trovare spazi in avanti. Al 20' azione insistita del Picchio prima con un cross al bacio di Andreoni e poi con un traversone di Padoin, si salvano bene Aya e Ingrosso. Subito dopo destro rasoterra di Cavion dal limite dopo una serie di rimpalli, pallone che va a sbattere sui cartelloni pubblicitari. Al 28' cross morbido di Cavion dalla sinistra, tentativo aereo di Da Cruz in area piccola, pallone alto. Al 35' Scamacca arriva al limite dell'area palla al piede, destro a giro che si impenna sulla traversa. Il Pisa si chiude molto bene e poi prova a ripartire, Ascoli che mantiene il possesso palla ma non riesce a sfondare. Al 42' Cavion lancia benissimo in verticale Piccinocchi, che però non fa scorrere per Da Cruz ed in posizione di offside va in gol, l'arbitro annulla giustamente su segnalazione del guardalinee. Al 44' primo giallo del match ai danni di Piccinocchi reo di un'entrata dura in tackle su Fabbro davanti alla panchina di Zanetti. Nel secondo minuto di recupero destro rasoterra in corsa di Brlek dal limite, para senza problemi Gori.

Sono 8152 gli spettatori al "Del Duca" per 73801 euro di incasso, Brlek in campo ad inizio ripresa con un vistoso turbante in testa. Al 53' ci prova Petrucci con una botta di prima dalla lunetta dopo una punizione di Brlek respinta dalla difesa toscana, pallone di poco a lato. Subito dopo cross di Da Cruz dal lato corto dell'area per la testa di Scamacca, incornata centrale bloccata da Gori. Al 60' Pisa pericoloso con una punizione a giro dal limite col mancino di Liotti che sfiora l'incrocio dei pali. Al 63' Zanetti rinforza l'attacco con l'inserimento di Ardemagni per Piccinocchi. Al 68' l'Ascoli la sblocca: Andreoni penetra bene sulla destra servito da Scamacca, cross perfetto per Cavion che al volo, in mezza girata, batte Gori siglando il suo secondo gol in campionato. D'Angelo schiera subito Siega al posto di uno spento Pinato. Al 70' bel tentativo a giro di Scamacca ai 20 metri, palla che sfiora l'incrocio dei pali. D'Angelo si gioca anche la carta del quasi 40enne Moscardelli al posto di Ingrosso. Al 75' Ascoli ad un passo dal raddoppio: punizione dalla destra di Petrucci, incornata di Brlek, pallone vicinissimo al palo più lontano. Esce Scamacca tra gli applausi, Zanetti si copre schierando Gerbo con Brlek che torna sulla trequarti a sostegno di Da Cruz e Ardemagni. Non ce la fa più un ottimo Andreoni, entra l'esperto Troiano. Al minuto 89 conclusione dalla lunga distanza di Moscardellii che termina abbondantemente out. Nel primo dei 5 minuti di recupero Da Cruz si invola in contropiede e scaglia un diagonale rasoterra in area neutralizzato da Gori. L'ultimo brivido per i tifosi bianconeri al 94', sinistro di controbalzo dal limite di Minesso che non trova per poco lo specchio della porta. Per l'Ascoli arriva così l'ottava vittoria in campionato, la settima tra le mura amiche. Diventano 27 i punti in classifica della squadra di Zanetti in vista dell'ultimo impegno del 2019 sul campo della capolista Benevento.

TABELLINO E PAGELLE



ASCOLI-PISA 1-0

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 6; Andreoni 7 (84' Troiano sv), Brosco 6.5, Gravillon 7, Padoin 6; Piccinocchi 6 (63' Ardemagni 6), Petrucci 6.5, Cavion 7.5; Brlek 6; Da Cruz 6, Scamacca 6 (79' Gerbo 6). A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, D'Elia, Scorza, Chajia, Beretta, Rosseti. Allenatore: Zanetti 6.5

PISA (3-5-1-1): Gori 6; Ingrosso 5.5 (71' Moscardelli 5.5), Aya 5.5, Benedetti 6; Lisi 6, Verna 6, De Vitis 5.5, Pinato 5 (69' Siega 6), Liotti 5.5 (77' Di Quinzio 5.5); Minesso 5.5; Fabbro 5.5. A disposizione: D'Egidio, Perilli, Belli, Fischer, Giani, Masucci. Allenatore: D'Angelo 5.5

Arbitri: Rapuano di Rimini 6

Rete: 68' Cavion

Spettatori: 8152 (4197 abbonati)







