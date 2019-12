Lotteria Italia: è caccia al biglietto, nelle Marche un anno fa ne furono staccati 174mila

Un anno fa, nelle Marche, i biglietti venduti della Lotteria Italia sono stati 174.450. E’ andato alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, pari a 61.880, riferisce Agipronews. A seguire, per vendite assolute, Pesaro Urbino (36.400), oltre 28mila tagliandi a Macerata, poco più di 28mila anche a Fermo. Ascoli Piceno ultima per tagliandi staccati in assoluto, 19.500.

E’ sostanzialmente stabile il dato delle vendite della Lotteria Italia 2019: secondo quanto apprende Agipronews, si viaggia verso i 7 milioni di biglietti staccati e un incasso di 35 milioni di euro, in linea con lo scorso anno. L’edizione 2018, invece, fece registrare un calo delle vendite del 18,6%, rispetto agli 8,6 milioni di tagliandi staccati nel 2017, un decremento dovuto in parte all’assenza del “gratta e vinci” abbinato che, nelle precedenti edizioni, garantiva dei premi istantanei. Lunedì 6 Gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.











