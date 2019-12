Unione Sportiva Acli, quasi 200 ore di attività nel 2019 a San Benedetto del Tronto

Sono state quasi 200 le ore di attività sportiva organizzate dall’Unione Sportiva Acli Marche nell’anno 2019 a San Benedetto del Tronto. L’ente di promozione sportiva delle Acli, riconosciuto anche dalla Regione Marche come associazione di promozione sociale, ha realizzato nel 2019 tante iniziative di vario genere che hanno coinvolto centinaia di persone di ogni età.

I due corsi gratuiti di autodifesa, svoltisi presso la palestra del Liceo Classico, e diretti dall’istruttore Emanuele Conti e dal suo staff hanno coinvolto in 23 ore di lezione quasi 150 donne residenti non solo a San Benedetto del Tronto ma anche in comuni limitrofi. Al corso di zumba, tenutosi anch’esso presso la palestra del Liceo Classico e guidato dall’insegnante Sara Sirocchi, hanno partecipato 50 persone che hanno frequentato 17 ore di lezione.

I vari corsi di ginnastica con metodo yoga, tenutisi al Palariviera, presso l’Hotel Pineta, presso lo stabilimento Poseidon e Nettuno e presso il giardino “Nuttate de Luna”e diretti da Eugenia Brega, hanno avuto un successo enorme di partecipanti, più di 300, e di ore di intervento (un centinaio).

Riguardo alla promozione dell’attività fisica va evidenziato un progetto ormai consolidato nel tempo (visto che si è festeggiato il sesto anno) ossia “Salute in cammino” che in abbinamento col progetto “Sport senza età”, si è sviluppato con ben 26 camminate ed ha fatto registrare più di 400 presenze.

Dopo la pausa natalizia, di fine e di inizio anno riprenderanno le varie iniziative a San Benedetto del Tronto dell’Unione Sportiva Acli Marche, iniziative realizzate grazie alla collaborazione di vari enti pubblici e privati.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.

