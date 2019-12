Precedenti Benevento-Ascoli: Picchio mai sconfitto in B al “Vigorito”, nel 2018 decisivo Ninkovic

Benevento ed Ascoli si affronteranno per la terza volta nella storia in Serie B allo stadio "Vigorito" (impianto costruito dal Presidentissimo Rozzi) nel match in programma Domenica 29 Dicembre alle ore 18 per la 19esima giornata del torneo cadetto. Ci sono altre 5 sfide tra bianconeri e giallorossi in Campania (4 in Serie C e 1 in Coppa Italia) con 4 pareggi ed una vittoria dei sanniti l'8 Dicembre 2013, nella quindicesima giornata del girone B di Lega Pro Prima Divisione, con un Picchio ad un passo dal fallimento che venne superato 2-0 in virtù delle reti di Buonaiuto ed Evacuo.

Il penultimo precedente tra le due squadre al "Vigorito" risale al 18 Dicembre 2016, con l'Ascoli di Aglietti che pareggiò 0-0 contro il Benevento allenato da Baroni. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match.

BENEVENTO-ASCOLI 0-0 (18 Dicembre 2016)

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 6, Venuti 6.5, Camporese 6, Lucioni 6, Pezzi 6.5; Chibsah 6, De Falco 6.5 (85 Pajac sv); Ciciretti 6.5, Falco 6 (85' Buzzegoli sv), Cissè 6 (74' Puscas 6); Ceravolo 6.5. A disposizione: Gori, Gyamfi, Padella, Del Pinto, Jakimovski, Donnarumma. Allenatore: Baroni 6

ASCOLI (4-4-1-1): Lanni 7; Almici 6, Augustyn 6.5, Mengoni 6,5 (67' Gigliotti 6), Mignanelli 6; Orsolini 6.5 (67' Bianchi 6), Giorgi 6.5 (88' Paolini sv), Cassata 6.5, Felicioli 6; Gatto 5.5; Cacia 6. A disposizione: Ragni, Cinaglia, Pecorini, Manari, Jaadi, Favilli. Allenatore: Aglietti 6

Arbitro: Rapuano di Rimini 6





L'ultima sfida tra Benevento ed Ascoli nell'impianto campano è datata 3 Novembre 2018, con i bianconeri di Vivarini che si imposero 2-1 grazie all'autogol di Volta su cross di Laverone ed alla rete decisiva di Ninkovic (marcatura giallorossa in avvio con Coda). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match.



BENEVENTO-ASCOLI 1-2 (3 Novembre 2018)

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni 5; Gyamfi 5.5, Volta 4.5, Billong 5.5, Letizia 6; Tello 5.5, Nocerino 5 (61' Asencio 5.5), Viola 5.5; Insigne 5 (61' Ricci 5.5), Coda 6, Buonaiuto 6 (70' Improta 5.5). A disposizione: Montipò, Gori, Costa, Maggio, Di Chiara, Antei, Bandinelli, Volpicelli, Goddard. Allenatore: Bucchi 5

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini 6; Laverone 7, Brosco 6.5, Valentini 7, D'Elia 6.5; Addae 7, Troiano 7 (76' Zebli 6), Frattesi 7.5 (86' Padella sv); Ninkovic 8; Beretta 6.5, Ngombo 6.5 (62' Kupisz 6.5). A disposizione: Lanni, Bacci, Scevola, De Santis, Quaranta, Casarini, Cavion, Parlati, Ganz. Allenatore: Vivarini 7.5

Arbitro: Volpi di Arezzo 6

Reti: 2' Coda, 19' aut. Volta, 47' Ninkovic









Ecco tutti i precedenti al "Vigorito" tra Benevento ed Ascoli:

Serie C 1999-2000 Benevento-Ascoli 1-1 Bertuccelli, Bucaro

Serie C 2000-2001 Benevento-Ascoli 1-1 Aruta, Bitetti

C.Italia 2000-2001 Benevento-Ascoli 1-1 rig. Ghizzani, Caterino

Serie C 2001-2002 Benevento-Ascoli 0-0

Serie C 2013-2014 Benevento-Ascoli 2-0 Buonaiuto, Evacuo

Serie B 2016/2017 Benevento-Ascoli 0-0

Serie B 2018/2019 Benevento-Ascoli 1-2 Coda, aut. Volta, Ninkovic





