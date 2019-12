Sezione Arbitri Ascoli Piceno, tutto pronto per la finale del Memorial ''Angelini-Cremona''

Si disputerà domani pomeriggio (Domenica 29 Dicembre) alle ore 15 al campo sportivo 'Ciarrocchi' di Porto d'Ascoli la finale dell'XI Memorial 'Angelini-Cremona' riservato alla categoria Allievi. È stata invece rinviata la finale del XV Memorial Antonio Catani riservato alla categoria Giovanissimi per indisponibilità di una delle due finaliste. Due tornei organizzati dalla sezione arbitri di Ascoli Piceno e in particolare dall'infaticabile Luciano Traini e dal presidente Massimo Vallesi, per ricordare tre indimenticati direttori di gara prematuramente scomparsi e che hanno coinvolto le squadre delle province del sud delle Marche. Tre tornei a cui hanno partecipato le prime in classifica dei campionati Allievi delle Delegazioni Figc di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Nella categoria Allievi domani pomeriggio si affronteranno l'Atletico Porto Sant'Elpidio e il Matelica che hanno rispettivamente eliminato nei due triangolari di semifinale Civitanovese, Montemilone, Torrione e Fermo per poi affrontare in semifinale United Civitanova e Villa Sant'Antonio rispettivamente vincitrici degli altri due triangolari con Tolentino,Tignum Montegiorgio, REAL Virtus Pagliare e Piceno Football Team.

La finale del Memorial Catani sarà ugualmente tra i Giovanissimi di Atletico Porto Sant'Elpidio e Matelica segno evidente che queste due realtà del settore giovanile marchigiano stanno davvero lavorando bene. La sezione arbitri gli Ascoli per l'occasione vuole ringraziare tutti i direttori di gara di Macerata, Fermo, San Benedetto e Ascoli che gratuitamente senza alcun rimborso spese, hanno diretto le fasi eliminatorie del torneo durante la pausa dei campionati in occasione delle festività natalizie, e tutte le società che altrettanto gratuitamente hanno messo a disposizione gli impianti sportivi. La premiazione delle squadre avverrà a metà gennaio nel corso di una conviviale organizzata al ristorante Villa Angelini dal fratello dell'indimenticato Sabatino e alla quale parteciperanno i familiari degli arbitri scomparsi, le autorità cittadine e tutti rappresentanti delle squadre che hanno partecipato ai due Memorial.

