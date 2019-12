Arrampicata sportiva, Ascoli sul tetto delle Marche grazie a Sara Giuseppetti e We Climb

Si è svolto a Pesaro il Campionato Regionale Marche di arrampicata sportiva della specialità Boulder. La società We Climb continua a vincere e Sara Giuseppetti si riconferma campionessa regionale assoluta piazzandosi al primo posto.

Molto bravi anche tutti gli atleti che hanno partecipato portando in alto la We Climb: Stefano D'Annunzio che per un solo posto non riesce ad entrare in finale, Francesco Rapicano, nonchè presidente della società, Laura Ubaldi, Pietro Filipponi, Marco Zunica e Alfredo Guercioni.

Proprio qualche settimana fa, Sara Giuseppetti è stata protagonista anche del regionale Abruzzo piazzandosi al primo posto e Stefano D'Annunzio è rientrato nella finale assoluto concludendo con un quinto posto. Vittorie che confermano ancora una volta la crescita di questo sport e del gruppo We Climb grazie ai corsi svolti ogni giorno ad Ascoli presso la palestra Yuki Club, permettendo gli allenamenti e la preparazione non solo alle gare, ma anche per praticare questa disciplina a livello amatoriale.





