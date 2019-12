Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per l'ultimo giorno dell'anno

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampie schiarite al mattino e poi anche nel pomeriggio; generalmente poco nuvoloso nelle ore serali per nuvolosità alta in transito. Temperature comprese tra 0°C e +9°C.

Marche

Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, addensamenti sparsi nel pomeriggio sui settori centro settentrionali. Cieli generalmente poco nuvolosi in serata sulle coste e sulle zone interne.

Nazionale

Giornata all'insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla Pianura Padana. Nuvolosità alta in transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni. Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra la sera e la notte nuvolosità alta in transito ma sempre con tempo asciutto Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori sud-orientali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento.

PREVISIONI PER I PRIMI GIORNI DEL 2020



Sole in tutta Italia per il Capodanno grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima metà di gennaio però non si possono escludere al momento nuove irruzioni fredde. Giornata di bel tempo quella di oggi sebbene le temperature risultino ancora piuttosto basse e generalmente inferiori alle medie a causa delle correnti nord-orientali; condizioni di tempo stabile previste anche per il Capodanno grazie alla presenza dell'anticiclone che interesserà tutto il nostro paese e buona parte dell'Europa. Secondo il modello GFS la prima decade di gennaio potrebbe riservare nuove sorprese con neve in arrivo fino a quote basse a causa di una perturbazione che potrebbe giungere prima della fine delle vacanze natalizie.



Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano







