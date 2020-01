Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 3 Gennaio

Ascoli Piceno

Qualche nube nel corso delle ore mattutine, maggiori schiarite al pomeriggio; il tempo sarà stabile in serata con cieli generalmente poco nuvolosi. . Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile su tutti settori nelle ore diurne con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti; nubi in generale aumento in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

Addensamenti sparsi anche compatti e localmente bassi al Nord ma con condizioni di tempo generalmente asciutto. Possibili piogge e pioviggini solo sulla Liguria a partire dal pomeriggio e qualche fiocco sulle Alpi alto atesine in nottata fino a 1300-1400 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne al Centro Italia, con maggiori schiarite specie sul versante adriatico. Nuvolosità in aumento su tutti i settori in serata con possibili precipitazioni solo tra Toscana e Umbria, tempo stabile altrove. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali al mattino e al pomeriggio, con solo qualche innocua nube sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Asciutto anche nelle ore serali ma con nuvolosità in aumento.

Temperature in leggero aumento nei valori minimi, mentre le massime non subiranno variazioni.

PREVISIONI PER WEEKEND EPIFANIA

L'inizio del 2020 è stato caratterizzato dal tempo stabile su gran parte della nostra Penisola, accompagnato da temperature generalmente sopra le medie del periodo, specie sulle regioni centro settentrionali.

Nei prossimi giorni non sono attese particolari variazioni sotto il profilo meteo, con l'anticiclone sempre invadente sul Mediterraneo e aria fredda in discesa dalle alte latitudini che sfiorerà solamente il Sud Italia.

In vista dell'Epifania infatti, il tempo rimarrà generalmente asciutto sulla nostra Penisola, con solamente le regioni meridionali che potrebbero essere interessate da qualche precipitazione portate dalla coda della perturbazione che scenderà invece sull'Europa orientale.

Le temperature sono attese calare sotto le medie specie al Sud, mentre sul resto dell'Italia i valori risulteranno prevalentemente in linea con quanto atteso per il periodo.

L'incertezza non è ancora trascurabile circa il coinvolgimento della nostra Penisola da parte di questa irruzione fredda di origine artica, quindi seguite tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione sull'Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata