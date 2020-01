Ascoli Calcio, alla ripresa due trasferte con le ultime della classe inframezzate dal Frosinone in casa

Riprenderà Mercoledì 8 Gennaio alle ore 15 al Picchio Village la preparazione dell'Ascoli in vista del girone di ritorno del campionato di Serie B. In 35 giorni la squadra di Paolo Zanetti dovrà affrontare 6 gare importanti che potranno delineare con maggiore chiarezza le ambizioni per il rush finale della stagione. Si comincia nel pomeriggio di Sabato 18 Gennaio contro il Trapani dell'ex Fabrizio Castori, squadra penultima in classifica con 15 punti. Il primo appuntamento interno del 2020 è in calendario nella serata di Domenica 26 Gennaio con il Frosinone di Alessandro Nesta che è arrivato al giro di boa del torneo cadetto con gli stessi punti dei bianconeri. Nel pomeriggio di Sabato 1° Febbraio, il giorno dopo la chiusura ufficiale del calciomercato invernale, il Picchio sarà di scena allo stadio "Picchi" di Livorno contro la squadra attualmente fanalino di coda a quota 12. Venerdì 7 Febbraio, alle ore 21, si tornerà al "Del Duca" per l'anticipo della 23esima giornata contro la Juve Stabia di Fabio Caserta, nel tardo pomeriggio di Sabato 15 Febbraio altro impegno in trasferta al "Picco" di La Spezia contro gli Aquilotti di Vincenzo Italiano. Nel pomeriggio di Sabato 22 Febbraio, infine, altro appuntamento tra le mura amiche contro la Cremonese. Proprio Spezia e Cremonese devono ancora recuperare il match rinviato lo scorso 20 Dicembre per l'allerta meteo in Liguria. Sono due le date che la Lega di B e i due club stanno prendendo in considerazione: Martedì 28 Gennaio o Martedì 4 Febbraio.





PROGRAMMA PRIME 6 GARE ASCOLI DEL 2020

20° turno: Sabato 18 Gennaio ore 15, TRAPANI-ASCOLI, stadio "Provinciale"

21° turno: Domenica 26 Gennaio ore 21, ASCOLI–FROSINONE, stadio "Del Duca"

22° turno: Sabato 1° Febbraio ore 15, LIVORNO-ASCOLI, stadio "Picchi"

23° turno: Venerdì 7 Febbraio ore 21, ASCOLI–JUVE STABIA, stadio "Del Duca"

24° turno: Sabato 15 Febbraio ore 18, SPEZIA-ASCOLI, stadio "Picco"

25° turno: Sabato 22 Febbraio ore 15, ASCOLI–CREMONESE, stadio "Del Duca"





CLASSIFICA

46 BENEVENTO

34 PORDENONE

31 CROTONE

29 ENTELLA

29 CITTADELLA

27 FROSINONE

27 ASCOLI

27 PERUGIA

26 SALERNITANA

26 PESCARA

26 CHIEVO

24 PISA

24 SPEZIA*

24 JUVE STABIA

23 EMPOLI

22 VENEZIA

21 CREMONESE*

20 COSENZA

15 TRAPANI

12 LIVORNO

* Spezia e Cremonese una gara in meno





PROSSIMO TURNO: FROSINONE-PORDENONE, CREMONESE-VENEZIA, LIVORNO-ENTELLA, JUVE STABIA-EMPOLI, TRAPANI-ASCOLI, CHIEVO-PERUGIA, SPEZIA-CITTADELLA, PESCARA SALERNITANA, BENEVENTO-PISA, COSENZA-CROTONE





© Riproduzione riservata