Ascoli Piceno, spettacolo dell'Associazione Italiana Afasici Marche

L’ A.IT.A. racconta la scuola ascolana del 1959. L’Associazione Italiana Afasici Marche, sede di Ascoli Piceno, mette in scena uno spettacolo scritto e diretto da Mina Piccioni ed interpretato da tutti i soci afasici.

Divertenti scene di vita scolastica di una classe mista (immaginaria) del 1959, alla periferia di Ascoli. Gli afasici ascolani apriranno la performance con dei giochi dello yoga della risata guidati dalla teacher Grejs Raguzin e canteranno una canzone, da lei scritta e adattata per le persone afasiche, a conclusione del percorso di yoga della risata, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, fortemente impegnata a sostenere e coinvolgere le persone colpite da afasia che, in un mondo accelerato dove anche chi comunica normalmente fa fatica a stare al passo, resterebbero isolate.

A seguire un brindisi insieme per ricordare l’importanza di mettere al centro la propria fragilità, perché diventi risorsa per altri e festeggiare il terzo anno di attività dell’A.IT.A. Ogni sabato il gruppo A.IT.A., Associazione Italiana Afasici Marche, sede di Ascoli, si riunisce dalle 10 alle 13 presso la sede del Ferrucci, in Via Berardo Tucci 3, gentilmente messa a disposizione dal Comune di Ascoli Piceno.





