Pagliare del Tronto: riprendono lezioni yoga olistico, un aiuto per combattere aritmia cardiaca

Il 9 Gennaio riprenderanno a Pagliare del Tronto le lezioni del corso, con metodo yoga olistico, che si svolgerà ogni Giovedì dalle ore 10 alle ore 11 presso Danzarte in Via 8 Marzo numero 18 fino al 21 Maggio.

L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0 e Pol. Ita Dance School.

Il programma del corso realizzato dall’insegnante Eugenia Brega prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, mantra yoga, yoga nidra e rilassamento. La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in 55 euro (mentre i soci Coop Alleanza 3.0 versano 50 euro e la convenzione è valida anche per un familiare). Stanno aumentando sempre di più gli studi scientifici che evidenziano i benefici per la salute dalla pratica dello yoga.

La ricerca denominata Yoga My Heart, condotta dall’University Kansas Hospital, ha dimostrato che gli esercizi di respirazione tipici dello yoga aiutano a combattere l’aritmia cardiaca e dunque questa attività ha benefici sul cuore di chi la pratica.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).









© Riproduzione riservata