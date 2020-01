Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 7 Gennaio

Ascoli

Cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l' arco della giornata e tempo stabile, innocue velature al mattino per nubi alte e stratificate in transito. Temperature comprese tra +2°C e +11°C

Marche

Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi in transito, specie lungo la costa settentrionale. Precipitazioni assenti.

Nazionale

Giornata di alta stabilità atmosferica sulle regioni del nord Italia con cieli sereni in montagna e lungo le coste, nebbie o nubi basse sulle pianure durante il primo mattino e la serata o nottata. Schiarite più ampie al pomeriggio sul Piemonte e sul Friuli. Bel tempo e sole prevalente anche su tutte le regioni centrali italiane con ampie schiarite e rara presenza di nuvolosità, confinata per lo più lungo le coste adriatiche e tirreniche, locali piogge solo sull'isola d'Elba e Argentario. Condizioni meteo all'insegna del bel tempo e sole prevalente sulle regioni meridionali specie al mattino prima di un aumento della nuvolosità sulla Sardegna e piogge associate dal pomeriggio. Fenomeni più intensi tra la serata e la nottata e in arrivo anche sulla Sicilia occidentale. Temperature in aumento le massime, stabili i valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





