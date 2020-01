Ascoli Piceno, parte corso gratuito di ginnastica ''Equilibrio e movimento per la salute''

Giovedì 9 Gennaio prenderà il via “Equilibrio e movimento per la salute”, un corso gratuito di ginnastica a corpo libero tenuto dall’insegnante Marco Nardini. L’iniziativa si svolgerà fino al 28 Maggio 2020 ogni giovedì dalle ore 18:45 alle ore 19:45 presso la sala polivalente della Casa Albergo Ferrucci in via Tucci.



Il corso è organizzato dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione con l’Associazione Hozho e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina Facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare la segreteria del corso (3295439141).





© Riproduzione riservata