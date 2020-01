Lotteria Italia, vendite in calo nelle Marche. 19mila biglietti staccati nella provincia di Ascoli

Vendite in calo per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 160.460, l’8% in meno sulla precedente edizione. Come spiega Agipronews va alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, con 55.960, il -9,6% in meno rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute Pesaro Urbino (37.200, +2,2%), poco meno di 25mila tagliandi a Macerata (-12,4%), mentre ad Ascoli Piceno sono 19mila (-2,6%). Fermo è la provincia che registra il calo maggiore con 23.440 biglietti venduti e -17,2%.







