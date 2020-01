Grottammare, interessanti novità per il secondo anno accademico dell'Utes

Una grande novità in arrivo per il 2020. Dopo l’apertura delle sedi di Cossignano e Pedaso, l’Utes di San Benedetto del Tronto e l’Amministrazione Comunale di Grottammare hanno rinnovato l’alleanza per offrire i suoi corsi di maggiore successo!.



Dal mondo dei sommelier, all’enogastronomia e pasticceria, dalla lingua spagnola alla lingua inglese all’informatica con i nuovi corsi di smartphone e new age.

Il percorso formativo di Grottammare si arricchisce con i corsi di Utes Formazione rivolto ai giovani ed al mondo del lavoro: tali corsi prevedono il rilascio di attestati finali riconosciuti dalla Regione Marche ai sensi della legge 845/78 art.14:

- Lingue straniere: inglese base ed avanzato;

- Alfabetizzazione informatica.

Sabato 11 Gennaio, alle ore 18 presso la Sala consiliare, incontro introduttivo di presentazione. Saranno presenti i docenti dei corsi per fornire informazioni sui programmi e per ogni curiosità. Inizio corsi lunedi 20 Gennaio 2020. Info ed iscrizioni Segreteria UTES 0735781465 - Mobile 3476581180.





