Spinetoli, 10 Gennaio la conferenza sul progetto europeo ''Lasciamo scegliere le donne!''

Parte da Spinetoli il progetto europeo “Lasciamo scegliere le donne! – Partenariato europeo per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile”, il 1° incontro internazionale sarà coordinato dalla cooperativa sociale Service Coop. I partner provenienti dal Portogallo, Spagna, Estonia, Grecia, Italia, Lituania saranno in Italia per avviare i lavori di progetto e parteciperanno alla conferenza pubblica che si terrà il 10 gennaio, dalle ore 11, presso la Sala Riunioni Palasport, via Vecchi Candido Augusto 15, Pagliare di Spinetoli. L’evento sarà l’occasione per illustrare le misure nazionali e regionali a supporto dell’imprenditoria femminile e non solo, tra cui Nuove imprese a tasso zero, Resto al sud, i nuovi bandi GAL Piceno per la creazione d’impresa.



Il progetto, finanziato dal programma europeo Erasmus+, Partenariati strategici KA2, Settore educazione degli adulti - che ha raggiunto il 4° posto nella graduatoria nazionale dei progetti italiani - ha l’obiettivo di supportare l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro, attraverso la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di imprese femminili.

Alla conferenza, aperta al pubblico, interverranno i Sindaci dei Comuni dell’Unione Vallata del Tronto, che apriranno l’incontro. Seguiranno gli interventi del Presidente di Service Coop Tiziana Del Giovane e della Responsabile di progetto Alessandra Marcozzi.

Questi i partner:

-Service Coop (Italia), cooperativa sociale tra i cui obbiettivi quello di supportare le persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale nella ricerca e ottenimento di posti di lavoro.

-APSU Associação Portuguesa de Startups (Portogallo), associazione che supporta la nascita e lo sviluppo di start-up portoghesi.

-INDEPCIE SCA (Spagna), società focalizzata sulla formazione attitudinale e il miglioramento delle prestazioni umane.

-EESTI PEOPLE TO PEOPLE (Estonia), organizzazione senza scopo di lucro e attiva come divisione della ONG internazionale People to People, con esperienza in corsi di formazione su: genere, media e social media, imprenditorialità, educazione globale, inclusione, uguaglianza, cittadinanza europea e valori europei.

-INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE TRANSFER INTERMEDIAKT (Grecia), ONG che si occupa di istruzione, formazione e innovazione professionale. Kaunas STP (Lituania), Parco scientifico e tecnologico.

PROGRAMMA:

11:00 Registrazione dei partecipanti

11.15 Apertura dell’incontro “Lasciamo scegliere le donne!” Interverranno i Sindaci dei Comuni dell’Unione Vallata del Tronto

11:30 Presentazione Service Coop Presidente Tiziana Del Giovane

11:45 Dall'idea di progetto ai risultati finali: obiettivi, azioni in partenariato, attività, risultati Misure nazionali e regionali a sostegno dell’imprenditoria femminile e non solo Responsabile Progetto Alessandra Marcozzi

12:00 Interventi partner europei Referenti di Spagna, Portogallo, Estonia, Grecia, Lituania

12:30 Dibattito aperto al pubblico

13:00 Conclusione