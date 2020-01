Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 9 Gennaio

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche al pomeriggio; cieli sereni nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Marche

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nel corso delle ore diurne sulla costa e anche sulle zone interne; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con ampie schiarite su tutto il territorio.

Nazionale

Tempo stabile sulle regioni settentrionali grazie all'anticiclone che porta però nebbie e nubi basse anche compatte al mattino su coste e pianure. Addensamenti in parziale diradamento nel corso della giornata. Deboli piogge in serata sulla Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutte le regioni del Centro con tempo asciutto grazie all'alta pressione. Nuvolosità in aumento dalla serata sulle regioni tirreniche ma senza fenomeni associati. Nuvolosità irregolare sulla Sardegna con locali piogge per gran parte della giornata. Tempo asciutto sulle restanti regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

Temperature senza variazioni sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano







© Riproduzione riservata