Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 10 Gennaio

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli sereni sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; ampi spazi di sereno anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne sia sulla costa sia sulle zone interne; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Nazionale

Ancora condizioni meteo in gran parte stabili sulle regioni settentrionali grazie all'anticiclone che porta però nebbie e nubi basse anche compatte in pianura Padana e lungo le coste della Liguria dove non si escludono delle deboli piogge o pioviggini. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Centro Italia eccetto in Toscana con nubi irregolari in transito ma senza precipitazioni associate. Bel tempo anche al sud Italia eccetto in Sardegna con nuvolosità irregolare in transito e con locali piogge sul versante orientale dell'isola. Tempo asciutto invece sulle restanti regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Temperature senza variazioni nei valori massimi, in calo le minime

Situazione prossimi giorni

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia non subirà importanti variazioni risultando piuttosto statica. Per domani è prevista qualche nota di maltempo tra Liguria e alta Toscana, mentre altrove sarà il promontorio anticiclonico ad essere il protagonista estendendosi sull'Europa centro occidentale e sull'Italia centro settentrionale. Bel tempo anche al Sud eccetto sulla Sardegna influenzata dalle correnti atlantiche e con esse qualche pioggia o acquazzone. Una varietà considerevole dunque di clima in Italia, ma con una base comune ossia la prevalente assenza di fenomeni.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata