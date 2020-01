Ascoli Piceno, finanziati 18 dottorati di ricerca nel settore dei materiali compositi

Questa mattina, nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell'Arengo ad Ascoli Piceno, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, del presidente del CUP Achille Buonfigli, del rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, del vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Giorgia Latini, del direttore della HP Composites Abramo Levato e del presidente della Fondazione Carisap Angelo Davide Galeati, si è tenuta la conferenza stampa nel corso della quale è stato annunciato che il Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica ha finanziato 18 dottorati di ricerca nel settore dei materiali compositi, per un importo di 1.300.000 euro.

Ciò consentirà di sviluppare in un percorso formativo di tre anni, presso l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino, nuove professionalità di elevata specializzazione al servizio del “Polo dei Materiali Compositi”, attivo nella Vallata del Tronto, che comprende 12 aziende per un fatturato complessivo di oltre 100ml di euro. Destinatari dei bandi, che verranno pubblicati nel prossimo mese di giugno, saranno laureati di secondo livello in ingegneria, architettura, biologia, chimica e disegno industriale.





