Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 15 Gennaio

Ascoli Piceno

Altra giornata di bel tempo sulla Capitale con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio; qualche nube nelle ore serali. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Molte nubi nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, maggiori schiarite sui settori interni. Cieli generalmente nuvolosi anche in serata.

Nazionale

Tempo stabile sulle regioni settentrionali eccetto tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia con deboli precipitazioni in arrivo, nevose in Appennino oltre i 1100 metri di quota. Nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Più soleggiato sulle Alpi. Nubi a tratti anche compatte fin dal mattino sulle regioni centrali adriatiche ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso altrove sia al mattino che al pomeriggio salvo sull'alta Toscana con nubi irregolari e deboli piogge in serata o nottata. Condizioni meteo stabili al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature in lieve aumento al nord sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni per i prossimi giorni

Negli ultimi giorni di questa settimana l'Italia sarà dominata dall'anticiclone; tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi dunque su gran parte del nostro paese, nebbie e nubi basse però sulla Pianura Padana anche fitte e persistenti. Possibili piogge sulla Liguria specialmente sui settori centro orientali. Da venerdì la situazione di generale stabilità potrebbe essere totalmente capovolta: già nella notte tra venerdì e sabato le condizioni meteo potranno subire un netto peggioramento al Nord italia per poi estendersi nella giornata di sabato alle regioni centro-meridionali con piogge e temporali particolarmente intense sul versante tirrenico.





