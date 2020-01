Festa dell'Atletica delle Marche, tanti rappresentanti piceni premiati ad Ancona

La Festa dell’Atletica delle Marche si svolgerà giovedì 16 gennaio dalle ore 18.30 al Palaindoor di Ancona, in via della Montagnola. Nel corso del pomeriggio verranno premiati i migliori atleti e le migliori società della regione per i risultati delle stagioni 2018 e 2019: maglie azzurre, campioni italiani e medagliati nelle rassegne tricolori, primatisti regionali, atleti master campioni italiani e medagliati internazionali. Sarà anche l’occasione per celebrare dirigenti e giudici che si sono distinti per la loro attività, oltre che per premiare atleti e società vincitori del Grand Prix Marche master 2019 di corsa su strada. Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare. Di seguito e a questo LINK l’elenco delle società e degli atleti premiati.



Atleti azzurri

Simone Barontini (Fiamme Azzurre/Sef Stamura Ancona); Elisabetta Vandi (Fiamme Oro/Atl. Avis Macerata); Martina Mazzola, Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata); Giacomo Brandi (Atl. Avis Macerata, Sport Atl. Fermo); Giorgio Olivieri, Martina Cuccù, Angelica Ghergo, Benedetta Trillini (Team Atl. Marche); Simone Comini (Asa Ascoli Piceno); Camilla Gatti, Sara Zuccaro (Atl. Fabriano); Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese); Michele Antonelli (Aeronautica/Atl. Recanati); Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati); Paolo Bravi, Luca Verducci (Grottini Team Recanati); Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle/Cus Camerino)



Medagliati ai campionati italiani

Alessandro Caccini, Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese); Nicola Cesca, Giovanni Stella Fagiani, Samira Amadel, Letizia Lare Lantone, Micol Zazzarini (Atl. Avis Macerata); Matteo Colletta, Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona); Mattia Mecozzi, Nicole Morelli, Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo); Gabriele Rossi Sabatini, Greta Rastelli (Team Atl. Marche); Lorenzo Del Gatto (Carabinieri/Team Atl. Marche); Sofia Coppari, Irene Rinaldi, Martina Ruggeri (Atl. Fabriano); Serena Frolli (Atl. Osimo); Chiara Raccosta (Atl. Civitanova); Linda Rosini (Cus Camerino)



Primatisti regionali

Michele Ferracuti, Riccardo Flamini, Vittorio Massucci, Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo); Federico Fedeli, Emanuele Mancini, Alessio Patrizi, Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese); Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi); Francesco Ranxha, Linda Lattanzi (Atl. Fabriano); Matteo Tassetti, Claudia Boccaccini, Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Maria Albanesi, Virginia Bancolini, Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona); Debora Baldinelli, Ilaria Del Moro, Irene Pesaresi (Team Atl. Marche); Elena Cavagna (Crazy Sport Tolentino); Elisa Marini, Anna Mengarelli, Ilaria Piottoli, Sofia Romagnoli, Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata)



Atleti master medagliati internazionali

Francesco Berardi (Fano Corre Tonelli); Livio Bugiardini, Giulia Perugini (Sef Macerata); Giuliano Costantini, Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone); Marco De Angelis (Team Atl. Marche); Luigi Del Buono, Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona); Mario Fiori (Atl. Osimo); Massimiliano Poeta (Atl. Fabriano); Daniele Sperindei (Atl. Banca di Pesaro Centrostorico); Francesca Frulla (Nuova Pod. Loreto)



Atleti master campioni italiani

Luigi Andrenacci, Elisa Masci, Stefano Masin (Sport Atl. Fermo); Andrea Angeloni (Atl. Avis Macerata); Francesco Bettucci, Vincenzo Cappella, Italo Cartechini, Giulio Mallardi, Roberto Mandolesi, Roberto Masi, Alessandro Tifi, Iolanda Centioni, Sandra Copponi, Rosanna Grufi, Maria Pia Luchetti, Amalia Micozzi, Patrizia Nardi, Antonella Sirianni, Emanuela Stacchietti, Paola Tentella (Sef Macerata); Francesco Bruni, Franco Marcheggiani, Manuela Malatesta (Collection Atl. Sambenedettese); Fabio Costantini, Annamaria Masetti (Atl. Banca di Pesaro Centrostorico); Paolo Costantini (Gs Atl. Effebi Fossombrone); Andrea Frezzotti, Piergiorgio Gigli, Pietro Pelusi, Lucia Burini, Annalisa Gambelli, Loredana Santoni (Sef Stamura Ancona); Pasquale Iezzi (Asa Ascoli Piceno); Antonello Landi (Atl. Potenza Picena); Giuseppe Miccoli, Eliana Belli, Nada Zrilic (Atl. Alma Juventus Fano); Simone Monzani (Team Atl. Marche); Michela Camilletti, Nadia Caporaletti, Barbara Carnevali, Rossella Cerretani (Pol. Montecassiano); Anna Di Chiara (Nuova Atl. Sangiustese); Sandra Ghergo (Atl. Osimo); Rita Mascitti (Atl. Avis San Benedetto del Tronto); Marzia Ottaviani (Atl. Avis Fano-Pesaro)



Giudici di gara

Sara Annibali, Giancarlo Bajocco, Tiziana Falleroni, Milena Mazzoli, Sandro Palazzo, Giorgio Tebaldi, Alberta Zamboni



Benemerenze

Sergio Bambozzi, Alfredo Delia, Mario Mozzoni (Quercia al merito atletico 1° grado); Giannino Fraternale, Marina Pignotti (giudici 1° grado); Maria Teresa Foglini, Angelo Troli (giudici 2° grado)



Società

Atl. Osimo, Atl. Fabriano, Atl. Falconara, Atl. Chiaravalle, Atl. Amatori Avis Castelfidardo, Sef Stamura Ancona, Sport Dlf Ancona, Nuova Pod. Loreto, Atl. Amatori Osimo, Atl. Senigallia, Gs Giannino Pieralisi Jesi, Atl. Jesi, Upr Montemarciano, Pod. Valmisa; Asa Ascoli Piceno, Mezzofondo Club Ascoli, Nuova Pod. Centobuchi, Collection Atl. Sambenedettese, Gp Avis Spinetoli Pagliare; Atl. Sangiorgese R. Rocchetti, Sport Atl. Fermo, Atl. Elpidiense Avis Aido, Pod. Avis Lattanzi Montegiorgio, Team Atl. Marche, Team Atl. Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio Runners; Cus Camerino, Atl. Avis Macerata, Atl. Recanati, Sef Macerata, Sacen Corridonia, Atl. Civitanova, Atl. Potenza Picena, Pol. Acli Macerata, Atl. Cingoli, Gp Avis Castelraimondo, Pol. Montecassiano, Atl. Ama Civitanova, Grottini Team Recanati; Atl. Avis Fano-Pesaro, Cus Urbino, Pol. Montecchio 2000, Fano Corre Tonelli, Atl. Banca di Pesaro Centrostorico, Gs Avis Aido Urbino, ColleMar-athon Club, Calcinelli Run, Pesaro Athletic Field



Grand Prix Marche master di corsa su strada

Uomini: 1. Franco Mari (Gs Giannino Pieralisi Jesi); 2. Mario Luigi Labianca (Atl. Amatori Osimo); 3. Alberto Giacometti (Pieralisi); 4. Sergio Franconi (Pieralisi); 5. Michele Vescovo (Pieralisi); 6. Eliano Vesprini (Pod. Avis Lattanzi Montegiorgio); 7. Giordano Brandetti (Avis Lattanzi); 8. Corrado Mobili (Atl. Civitanova); 9. Marco Cinella (Atl. Civitanova); 10. Alberto Pierluigi (Atl. Civitanova); 11. Gianfranco Cappellacci (Pol. Acli Macerata); 12. Gabriele Cimarelli (Pieralisi); 13. Roberto Latini (Pieralisi); 14. Simone Profili (Avis Lattanzi); 15. Elio Severini (Atl. Civitanova); 16. Giordano Pellegrini (Pol. Acli Macerata); 17. Maurizio Rossi (Pieralisi); 18. Fabrizio Manoni (Pieralisi); 19. Sergio Ceresani (Pol. Montecassiano); 20. Fabio Mazza (Avis Lattanzi); 21. Tonino Talamonti (Marà Avis Marathon); 22. Massimo Pesaresi (Pol. Montecassiano); 23. Massimo Iachini (Atl. Amatori Osimo); 24. Mario Catani (Pieralisi); 25. Stefano Binci (Atl. Amatori Osimo); 26. Gianfranco Pesaresi (Atl. Amatori Osimo); 27. Remo Solustri (Pieralisi); 28. Alberto Gentili (Atl. Avis Sarnano); 29. Roberto D’Amore (Pod. Moretti Corva), Paolo Quatrini (Avis Lattanzi) e Quinto Perugini (Pol. Servigliano).

Donne: 1. Rachela Censi (Gp Avis Castelraimondo); 2. Laura Campelli (Gs Giannino Pieralisi Jesi); 3. Elisa Fratini (Pieralisi); 4. Cinzia Spataro (Pod. Avis Lattanzi Montegiorgio); 5. Rita Squarcia (Avis Lattanzi); 6. Paola Quattrini (Pieralisi); 7. Simona Romagnoli (Avis Lattanzi); 8. Graziella Zucconi (Avis Lattanzi); 9. Anna Di Chiara (Nuova Atl. Sangiustese); 10. Filomena Angiolillo (Atl. Civitanova); 11. Paola Flamini (Avis Lattanzi); 12. Maria Cristina Conti (Atl. Amatori Osimo); 13. Annunziata Serafini (Avis Lattanzi); 14. Rosa Squadroni (Atl. Amatori Osimo); 15. Anna Maria Cagnoni (Atl. Amatori Avis Castelfidardo); 16. Simona Sandroni (Pod. Moretti Corva); 17. Jenny Tacconi (Atl. Ama Civitanova); 18. Federica Mogetta (Nuova Pod. Loreto); 19. Ave Latini (Avis Lattanzi); 20. Cristiana Polzoni (Pieralisi); 21. Chiarina D’Alonzo (Atl. Amatori Osimo); 22. Perlina Vesprini (Nuova Atl. Sangiustese); 23. Tiziana Ragaini (Nuova Pod. Loreto); 24. Tiziana Fiordelmondo (Pieralisi); 25. Simonetta Cameruccio (Nuova Pod. Loreto); 26. Gabriella Amici (Pieralisi); 27. Roberta Barbini (Atl. Filottrano); 28. Tiziana Vecchioni (Pod. Avis Lattanzi); 29. Marta Faccenda (Pieralisi); 30. Alberta Soccionovo (Pol. Montecassiano).



CROSS: PRIMI VERDETTI A SENIGALLIA

Nella prova inaugurale dei Campionati di società master di corsa campestre, Diop e Santini vincono le gare “over 35”



È iniziato anche il Campionato regionale di società master di corsa campestre, domenica 12 gennaio, con il Cross Città di Senigallia. Sul percorso intorno al campo sportivo Saline, si è svolta la tredicesima edizione dell’evento organizzato dall’Atletica Senigallia e con la partecipazione aperta agli atleti assoluti. Nel cross maschile open di 6 chilometri, vittoria di Ousseynou Fall Diop (Sef Stamura Ancona/SM35) che ha preceduto i compagni di squadra Pietro Pelusi (SM40), battuto in volata, Alessio Monti e lo junior Andrea Mingarelli, invece Stefano Santini (Atl. Urbania) è stato il migliore degli atleti SM45. L’altra gara sulla stessa distanza ha visto l’affermazione di Rachid Hallabou (Pol. Acli Macerata/SM50), invece Ermes Marilungo (Porto San Giorgio Runners) ha tagliato il traguardo per primo tra gli SM55.

Gli over 60 erano impegnati sui 4 chilometri, con Adrio Pierantoni (Atl. Alma Juventus Fano) leader degli SM60. Nelle altre categorie, davanti a tutti Gino Simoni (Atl. Senigallia/SM65), Nazzareno Verdenelli (Sef Stamura Ancona/SM70), Mariano Capponi (Atl. Senigallia/SM75) e Bruno Mengoni (Sef Stamura Ancona/SM80). Insieme a loro hanno corso gli under 18, regolati all’arrivo da Matteo Moscatelli (Atl. Fabriano), e le donne assolute nella gara vinta dalla pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata).

La prova master femminile di 3 km ha celebrato quindi il successo della jesina Simona Santini, da quest’anno in maglia Atletica Amatori Osimo tra le SF40, con quasi un minuto di vantaggio su Lucia Burini (Sef Stamura Ancona/SF35) mentre si è piazzata terza Milena Morbidoni (Atl. Potenza Picena/SF45) seguita da Loredana Santoni (Sef Stamura Ancona/SF50). A primeggiare nelle altre fasce di età sono state Patrizia Gentiletti (Atl. Cingoli/SF55), Laura Ferrata (Sport Dlf Ancona/SF60) e Maria Cingolani (Atl. Amatori Avis Castelfidardo/SF65). In attesa della seconda prova che si disputerà a Urbania nel prossimo weekend, le classifiche per società “over 35” vedono al comando gli uomini dell’Atletica Senigallia, davanti all’Atletica Civitanova, e le donne del Gs Giannino Pieralisi Jesi, nei confronti della Sef Stamura Ancona, con la Podistica Avis Lattanzi Montegiorgio terza in entrambe le classifiche.



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22642/Index.htm





