Ascoli: Teatro Palafolli, ''Ritorno in paradiso'' spettacolo della Compagnia dei DonAttori

Sabato 18 gennaio alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno la Compagnia dei DonAttori presenterà “Ritorno in paradiso”, spettacolo fuori concorso nella Rassegna teatrale Ascolinscena .



I DonAttori, il cui nome richiama l’amicizia con l’Avis Comunale di Ascoli Piceno che ne ha visto e sostenuto la nascita, si costituiscono come compagnia teatrale nel 2006 portando in scena diverse commedie tra le quali “Mi sposo Losposo”, “Il Paradiso”, “Assassinate la Zitella”, “Non sparate sul postino”. Durante le tournée italiane hanno conquistato diversi premi e riconoscimenti e sono da ben 13 anni tra gli organizzatori di Ascolinscena.

Insieme alle compagnie Castoretto Libero, Li Freciute e Compagnia dei Folli, i Donattori organizzano la rassegna del PalaFolli teatro che nacque come vetrina per le compagnie amatoriali della nostra città, divenendo negli anni un punto di riferimento tra i concorsi italiani più importanti.

Per la XIII edizione della rassegna di commedie, i DonAttori presenteranno l’ultimo spettacolo prodotto, “Ritorno in paradiso” di Hennequin, Bilhaud, Barré con adattamento di Biagio Gardini e la regia di Alessandra Lazzarini.

La storia è ambientata nella Parigi di fine Ottocento, dove una famiglia di provincia è alla ricerca di un buon partito per la figliola Giovanna, un po’ avanti negli anni. La commedia ruota intorno all'organizzazione del matrimonio della figlia da parte dei due genitori, ma mentre la madre vuole un giovane che non abbia avuto relazioni equivoche, il padre, frastornato dalla brillante mondanità della capitale, desidera un ragazzo con molte esperienze che abbia provato le gioie del “paradiso dei sensi” e che possa indirizzarlo in quella strada per poter finalmente godere anche lui del suo Ritorno in paradiso. Una figlia da maritare, anziani signori con voglie da giovani satiri, amanti improvvisate, ex cocotte con il pallino per le finanze, alcove super affollate, gelosi domatori incolleriti, mamme premurose e bauli in cui nascondersi.

“Ritorno in paradiso”è una brillante commedia degli equivoci, arguta, con rocamboleschi capovolgimenti di situazioni in cui i personaggi daranno sfogo a divertenti spunti di genuina comicità. Sul palco del PalaFolli daranno vita alla spassosa storia gli attori della compagnia: Biagio Giardini, Gabriele Baldassarri, Paolo Fratoni, Alessandra Lazzarini, Barbara Collina, Laura Bernardi, Vanessa Soletti, Alfonso Pacetti, Patrizia Cangemi. Alle luci ci sarà Dora Cruciani, fotografo di scena Walter Mazzuca, musiche di Dario Marchetti, costumi Sartoria dei Folli, scenograie Compagnia dei DonAttori.

Ancora una volta, Ascolinscena propone una commedia divertente e coinvolgente che ospiterà sul palco alcuni degli organizzatori della Rassegna in svolgimento e che fino ad oggi ha già visto quattro compagnie italiane presentare i propri spettacoli in concorso.

Ascolinscena è organizzata con il supporto di Fainplast Compounds e UILT Marche, e il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Per il pubblico e gli attori, dopo lo spettacolo sarà possibile degustare del buon vino con l’aperitivo offerto dalla Cantina San Michele a Ripa di Ripatransone (AP) accompagnato da stuzzichini del Tigre di Villa Pigna, supermercato che da alcuni anni è sostenitore della Rassegna Ascolinscena.

Ingresso € 10,00 – Inizio spettacolo ore 21:00