Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 16 Gennaio

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni.. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Marche

Nuvolosità diffusa e compatta nelle ore diurne sui settori centrali e settentrionali, ampie aperture altrove; in serata il tempo si manterrà stabile anche se con nubi sparse su gran parte della regione.

Nazionale

Ancora tempo stabile sulle regioni settentrionali a causa dell'anticiclone che però porta anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, localmente anche persistenti. Da segnalare solo deboli piogge sulla Liguria. Maggiori schiarite sulle Alpi. Sulle regioni del Centro nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità più compatta e anche bassa sulle coste adriatiche. Stabile anche in serata e nottata. Tempo stabile al Sud per l'intera giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Addensamenti più compatti sulla Sardegna ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento al Nord e in calo al Centro-Sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





